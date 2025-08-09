Calcio. Alessandro Del Piero all'Annibale Riva, l'ex attaccante della Juventus sta assistendo ad Albingaunia - Sanremese

I primi rumor erano iniziati a circolare nella serata di ieri, poi le storie Instagram da Montecarlo, a poche ore dall'amichevole del Riva, hanno ulteriormente acceso le speranze di tutti gli sportivi ponentini.
Alessandro Del Piero ha raggiunto pochi istanti fa l'impianto calcistico ingauno per assistere al test tra l'Albingaunia e la Sanremese, confermando tutto il proprio sostegno al figlio Tobias dopo la prima uscita a Pian di Poma contro i francesci del Grasse.
L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha trovato sistemazione nel terrazzino sopra il tunnel degli spogliatoi per poter osservare la sfida con una maggiore privacy.