09 agosto 2025, 10:00

Calcio, Allenatori. Pietra Ligure ospiterà il Corso di abilitazione "Licenza D", il via il 15 settembre

Il Settore Tecnico della FIGC ha pubblicato il bando per il Corso di abilitazione ad Allenatore “Licenza D”, in programma allo Pietra Ligure dal 15 settembre al 13 dicembre 2025.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 122 ore, suddivise in 96 ore in presenza e 26 in modalità online, con obbligo di frequenza. Le lezioni si terranno:
 

al lunedì al venerdì: 18:00-20:00 e 20:30-22:30

Il sabato: 8:30-10:30 e 11:00-13:00
 

 Calendario del corso

15-20 settembre

29 settembre - 4 ottobre

13-18 ottobre

27 ottobre - 1° novembre

10-15 novembre

24-29 novembre

Gli esami finali si svolgeranno dall’11 al 13 dicembre 2025.
 

Le domande di ammissione devono essere compilate online attraverso il portale mycorsi.it entro il 4 settembre 2025.

Per consultare il bando completo CLICCA QUI
 

