Polisportiva Spotornese. Pollice alto per il primo appuntamento con l'Open Ability Day

Si è svolto con grande successo il primo “Open Ability Day” organizzato da Polisportiva Spotornese, in collaborazione con Cooperativa Sociale Il Faggio, ASD Eunike, ASD Viceversa e Associazione Down Savona ODV.

L'iniziativa rientra nelle attività finanziate da Sport e Salute nell'ambito del bando Play District – Spazi Civici di Comunità, progetto promosso con il partenariato dei Comuni di Spotorno e Noli e dei comitati provinciali di CSEN e AICS.

La grande partecipazione all'evento di sabato – afferma Claudio Gentili Presidente di Polisportiva Spotornese – che ha visto oltre sessanta ragazzi giocare a tennis, pallavolo e tennis tavolo, certifica non soltanto la bontà del progetto, grazie al quale i ragazzi con disabilità potranno praticare sport gratuitamente per i prossimi due anni, ma anche la necessità comune di riservare maggiori spazi ed energie in queste iniziative, posto l'indiscutibile beneficio psico fisico che ne traggono i ragazzi e le loro famiglie.

Il progetto continuerà con un calendario di attività settimanali ed una serie di eventi per singola disciplina con cadenza quindicinale cui potranno accedere tutti i ragazzi tra i 14 ed i 34 anni.

Un particolare ringraziamento per la sensibile partecipazione dei tecnici della pallavolo (Alessia Pons, Gigi Pesce, Valentina Desiderà), del tennis (Sergio Biglia, Luca Andreotti, Diego Cimino, Federico Demignatta) ed al responsabile del tennis tavolo Paolo Moretti.