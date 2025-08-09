 / Calcio

Calcio, Pietra Ligure. Sabato in campo per i biancocelesti, alle 19:30 il match con l'Astrea

Anche il Pietra Ligure è pronto a scendere in campo.

I biancazzurri tra pochi minuti battezzeranno la propria serie di partite precampionato, affrontando l'Astrea.

La squadra della Polizia Penitenziaria ha superato 1-0 giovedì la Carcarese ed ha raggiunto nel pomeriggio la riviera per  il test amichevole contro i biancocelesti di Moraglia.

Un test interessante sotto l'aspetto tecnico e che permetterà a tutti i sostenitori pietresi di vedere all'opera, sul rettangolo verde del Devincenzi, i nuovi acquisti.

