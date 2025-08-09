 / Calcio

09 agosto 2025

Calcio, Pontelungo. L'arrivo di Andrea Tomatis è realtà!

L'ex presidente dell'Albenga rinforza i quadri dirigenziali granata

Le indiscrezioni di inizio settimana trovano conferme, Andrea Tomatis è il nuovo Vicepresidente del Pontelungo. Un innesto a livello societario di grande spessore che potrà garantire piani di sviluppo importanti per il club guidato da Michele Neri.

Tomatis rientra nel calcio a distanza di 6 anni, dopo la scalata vissuta da Presidente dell'Albenga fino all'Eccellenza.

Questa la nota del club:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grandissimo piacere di comunicare l’ingresso in Società di Andrea Tomatis che ricoprirà la carica di Vicepresidente.

Già Presidente dell’Albenga per un lustro, che va dal 2013 al 2018, che permise la cavalcata vincente dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

La Società nel dargli il benvenuto rivolge ad Andrea un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

