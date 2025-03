Calcio. L'Altarese non va oltre lo 0-0 con la Virtus Sanremo, il dg Pansera: "Potevamo fare di più, ma la squadra ha dato tutto" (VIDEO)

L'insoddisfazione per non aver raccolto tre punti è tangibile per l'Altarese, ma il direttore generale giallorosso, Omar Pansera, non ha comunque bocciato i 90 minuti disputati contro la Virtus Sanremo:

“Si poteva sicuramente fare qualcosa di più, magari si poteva vincere però i ragazzi hanno dato tutto e non posso dirgli nulla. Con un po' più di fortuna e di attenzione si poteva vincere ma con questo campo pesante. Prendiamo questo punto per ripartire da martedì”. “Cosa è mancato? Sicuramente un po' più di concentrazione negli episodi chiave e si poteva sicuramente fare gol subito. Cerchiamo di migliorare e di ripartire dagli errori. Ma comunque la squadra non mi è dispiaciuta e non ha mai mollato”.