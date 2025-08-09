Calcio. San Francesco Loano in spolvero nella prima sgambata estiva, i rossoblu superano 8-0 la Juniores del Vado

Davanti a un pubblico che contava anche diversi addetti ai lavori, la San Francesco Loano ha superato la Juniores del Vado con un netto 8-0, mettendo in mostra buone trame nell'arco dell'intero test amichevole

A fine gara, il dirigente rossoblù Sergio Saponara ha espresso soddisfazione per la prestazione:

«I ragazzi hanno espresso buone trame con grande intensità in entrambi i tempi. Ovviamente le gambe sono ancora un po’ pesanti, ma c’è tanta forza, applicazione e concentrazione sotto la guida tecnica e incessante di mister Lupo.

La squadra, capitanata da Auteri, ha iniziato a far vedere il frutto del lavoro di preparazione, anche atletica, curata dal professor Serafino Santoro. Il risultato è importante: 8-0 con difesa compatta e un centrocampo ricco di fosforo al servizio delle punte. Ottima prova di tutta la squadra.

Con le prossime amichevoli contro Alassio, Albisole e Ceriale affineremo gli schemi. Quando saremo al completo potremo davvero verificare le nostre potenzialità. Siamo fiduciosi e contenti del lavoro svolto anche dai dirigenti».

Oltre agli impegni del rettangolo verdo, Il 19 agosto alle ore 21, la San Francesco Loano si presenterà ufficialmente in piazza, davanti al Comune, dove tifosi e cittadini avranno l'opportunità di ritrovare i giocatori confermati e conoscere i nuovi arrivi.

Le formazioni della San Francesco Loano

Primo tempo: Scalvini; Lufi, Oxallari, Alberto, Leo; Campelli, Basso, Valentino, Cauteruccio; Auteri, Celella.

Secondo tempo: Pusceddu; Lingua, Balla, Di Bella, Oxallari; Zambarino, Rizzonato, Bonifazio, Giraudo, Carastro; Celella.



I marcatori

Primo tempo: Auteri (3), Leo, Celella, Rizzonato

Secondo tempo: Zambarino, Carastro