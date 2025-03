Calcio, Coppa Italia Promozione. Al Ceriale il primo round! La stafilata di Molina basta a superare il Busalla

CERIALE - BUSALLA 1-0 (Molina 54')

51' FINISCE QUA!

50' annullato il possibile 2-0 del Ceriale, incredula la panchina biancoblu, l'offside non pareva esserci sul gol di Bonifazio

49' ammonito Gayubo

47' ora arriva anche il giallo per Mambrin

45' saranno 6 i minuti di recupero, ulteriore nervosismo dopo un contatto fischiato per il Ceriale. Ammonito anche il vice Fazio del Ceriale

42' ci prova Kacellari ma tentativo alto dal piazzato. Intanto entra Gayubo ed esce Pescio

41' Andreetto lanciato viene fermato in extremis da Draghici, ennesimo cartellino della gara

38' esce Molina, spazio a Bonifazio

35' ammonito anche Molina, si è un po' innervosita la sfida

33' Garibaldi - Gottingi nel Busalla

30' giallo pure per Stabile

28' ammonito Kacellari. Piazzato di Ymeri dritto sul fondo

24' va allo stacco Burdo su un corner per il Busalla, palla alta

22' altra mossa biancoblu: Vierci - Mariani

20' cambia anche Mambrin: Kacellari - Gagliano

18' triplo cambio Busalla: Caneva - Pelissa, Stabile - Owusu, Draghici - Francesia Berta

15' ammonito Gottingi

9' PASSA IL CERIALE, RETE DI MOLINA. Azione prolungata e nata da un passaggio errato di Owusu, poi la sfera finisce sulla destra dove l'attaccante riesce a trovare il varco vincente

3' Molina a giro dalla destra, c'è una deviazione

20:59 ripartiti

SECONDO TEMPO

47' termina la prima frazione

45' due di recupero. Azione insistita di Mariani che dopo essere arrivato dalla bandierina, riesce al iiberarsi e crossare, in mezzo tentata semirovesciata di Andreetto, colpisce male il difensore

42' un corner per il Busalla, ma Burdo non riesce a coordinarsi bene dopo la ribattuta

37' due azioni interessanti in pochi secondi. Prima quella del Ceriale che porta al tiro Secco, poi il Busalla risponde con una bella trama sulla sinistra, cross poi in area, Francesia Berta calcia ma colpisce male, diventa però un assist per Pelissa che riesce insaccare: tutto fermo per offside

35' conquista un piazzato da posizione simile anche il Ceriale grazie a Molina

33' botta di Repetto su punizione, dall'altezza della panchina di casa, la palla gira ma non abbastanza, sfera alta

30' conferma ancora il buon avvio il Ceriale con un'atra bella trama, che si conclude con il tiro di Secco alto sopra la traversa. Non perfetto Ymeri nel disimpegno sul lancio

24' ammonito Ymeri

17' occasione Busalla con la botta al volo di Gottingi, sfera deviata che termina non lontanissimo dal palo

15' poco fa un tiro anche di Pescio, para il portiere del Busalla, ma buon avvio della squadra di Mambrin

11' al tiro anche Pelissa, para Vinci

6' ci prova Vierci dal limite, palla che termina sul fondo

20:00 spaccate: partiti!

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Vinci, E. Prudente, Giudice, Gagliano, Andreetto, Genduso, Pescio, Vignola, Mariani, Secco, Molina

A disposizione: Negro, Cortesi, G. Prudente, Kacellari, Gaudino, Bonifazio, Gualberti, Vierci, Gayubo

Allenatore: Mambrin

BUSALLA: Firpo, Gottingi, Bilardi, Ymeri, Vignolo, Burdo, Repetto, Pelissa, Ranasinghe, Owusu, Francesia Berta

A disposizione: Costa, Garibaldi, Campaner, Re, Stabile, Caneva, Patti, Draghici

Allenatore: Repetti

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Jetmir Hasa (Albenga)