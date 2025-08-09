Calcio. Vado e Cairese in campo nel pomeriggio, la Primavera dell'Entella e il Centallo gli avversari di giornata

Sarà un week denso di incontri amichevoli per le squadre savonesi pronte a partecipare al prossimo campionato di Serie D.
Domani toccherà al Celle Varazze, atteso dal debutto stagionale in casa contro la Carcarese. Oggi, invece, sarà la volta di Vado e Cairese, entrambe pronte a proseguire il proprio percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.
Il Vado, privo di Vita e Vendramini (con il portiere atteso al rientro a settembre), scenderà in campo alle 15:30 contro la Primavera della Virtus Entella. La sfida si giocherà a Caperana, in attesa di novità sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio Chittolina. Da segnalare anche i festeggiamenti per il direttore sportivo Paolo Mancuso, fresco di diploma a Coverciano e ora abilitato a esercitare il proprio ruolo anche a livello professionistico.
La Cairese di mister Solari, reduce dallo 0-0 con il Novara, resterà invece al “Brin” per affrontare il Centallo, formazione di Eccellenza piemontese. Calcio d’inizio alle ore 17:00.