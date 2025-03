Calcio, Coppa Italia Promozione. C'è il Busalla tra il Ceriale e la finalissima, stasera al Merlo il primo round contro i genovesi

Da una capolista all'altra.

E' una settimana ad alto tasso di difficoltà per il Ceriale: domenica scorsa i biancoblu sono stati sconfitti di misura dalla capolista Millesimo, mentre questa sera alle 20:00 scatterà la semifinale di andata di Coppa Italia Promozione.

L'avversaria per la squadra di Mambrin sarà il Busalla, dominatrice del girone B con sei punti di vantaggio sul Vallescrivia, prima inseguitrice.

Una bella opportunità per il team cerialese di riscattare un inizio di 2025 non così brillante come il girone di andata, ma che potrebbe però ulteriormente impreziosire una stagione con il segno "+" per Genduso e compagni.

Il match inizierà alle 20:00 e sarà diretto da Christian Bergonzi di Savona, coadiuvato da Filippo Morbelli e Jetmir Hasa della sezione di Albenga.

Il nome della seconda finalista arriverà dal doppio confronto tra Sammargheritese e Tarros Sarzanese.