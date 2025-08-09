Calcio. Festa al Riva, l'Albingaunia non sfigura contro la Sanremese. Vittoria matuziana per 2-0

ALBINGAUNIA - SANREMESE 0-2 (22' Santanocito, 44' Monticone)



45' finisce qua! La Sanremese vince 2-0

30' manovra avvolgente della Sanremese, Pulerà non si fa sorprendere

22' lancio lungo di Greco a servire Gastaldi, sorpresa la difesa ospite, la conclusione dell'attaccante viene contrata in extremis

20' poco da segnalare negli ultimi minuti, inizia anche la classica girandola di sostituzioni

6' Albingaunia vicina al gol, conclusione potente e precisa di Pollio, parata in bello stile di Gattuso

3' imbucata di Sambou, esce a terra Massabò

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

44' CORNER SANREMESE, SVETTA MONTICONE ED E' 2-0 PER LA SQUADRA DI MORO

37' cambio tra i pali dell'Albingaunia, Massabò rileva Manti

32' interessanti anche le uscite biancocelesti, Del Piero va subito in pressione, Gagliardi si alza sul play e a catena Monticone

31' punizione di Garcia, barriera saltata, conclusione fuori di un palmo

28' Sambou converge ancora dalla corsia destra, conclusione violenta che trova ancora la risposta del portiere bianconero

26' Spinge sulla destra la Sanremese, Del Piero impatta bene la sfera in inserimento, buono il riflesso di Manti

22' SANREMESE IN VANTAGGIO! SANTANOCITO, TRAMA INSISTITA DEI MATUZIANI, CHIUSA DAL NUMERO OTTO

20' E' del tutto particolare l'interpretazione dei matuziani. Santanocito, abitualmente schierato in mediana, gioca da riferimento con Sambou e Djorkaeff sugli esterni. A sostegno, da mezz'ali Del Piero e Zagarese

18' fino ad ora la tenuta tattica dei bianconeri è più che buona, linee compatte per la squadra di Poggi.

13' si vede l'Albingaunia, Gibertini calcia forte sul primo palo, Bohli blocca in due tempi

11' puntata di Del Piero, blocca MantI

7' è un impianto di gioco molto ambizioso quello della Sanremese, soprattutto in fase di prima impostazione. Gagliardi gioca addirittura regista nel 4-3-3 disegnato da Moro

4' matuziani ovviamente subito avanti, sfiora di testa la rete Bregliano

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ALBINGAUNIA: Manti, Gerosa, Greco, Massa, Fazio, Giordano, Buttu, Marquez, Gibertini, Ciravegna, Savona.

A disposizone: Massabò, Sorace, Balbo, Bonsignorio, Pollio, Gaino, Gastaldi, Bianco, Giraldi.

Allenatore: Poggi



SANREMESE: Bohli, Di Fino, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Santanocito, Gagliardi, Del Piero, Monticone, Zagarese, Sambou.

A disposizione: Gattuso, Haderbache, Andreano, Pignataro, Cavaliere, Aveto, Nervino, Vindigni, Kaessai, Bacilieri, Deda, Cipriani.

Allenatore: Moro