Triathlon. Ad Osiglia trionfo per Andrea Vergani e Rachele Lavagno

Il Triathlon Sprint di Osiglia ha regalato una giornata di sport e passione in uno scenario naturale di grande fascino. Gli atleti si sono sfidati su un percorso impegnativo: 750 metri di nuoto nelle acque del lago, 17 chilometri di ciclismo su strade ondulate e 4,7 chilometri di corsa finale tra salite e discese.

La vittoria assoluta è andata ad Andrea Vergani dell’Invictus Team di Bergamo, autore di una prova costante in tutte le frazioni. Sul podio anche il savonese Ettore Durante del Doria Nuoto Loano, terzo al traguardo e miglior atleta della provincia. A completare la top 40 savonese: Francesco Barabino (Savona Triathlon) 14°, Paolo Lo Ermellino (Savona Triathlon) 29° e Giovanni Bertagnin (Granbike Torino), albisolese, 34°.

In campo femminile, trionfo per Rachele Lavagno del Valdigne Triathlon. La miglior prestazione savonese è stata quella di Francesca Gastaldi (Savona Triathlon), 14ª assoluta. Buoni piazzamenti anche per le compagne di squadra: Sonia Chiapello 19ª, Marcella Ferraro 29ª e Chiara Ferrando 30ª.

Grande spazio anche alle staffette, che hanno colorato la gara di entusiasmo e spirito di squadra. Premio speciale alla formazione “intergenerazionale” della famiglia savonese Varaldo, composta da nonno Gianfrancesco, il figlio Gilberto e la nipote Alice. La migliore staffetta femminile è stata quella di Mauri-Dutto-Brunetto, mentre al maschile si è distinta la squadra dell’Atletica Cairo (Dalla Vedova, Marenco, Campailla). Nella categoria mista, successo per la coppia Zoppi-Piccardo.