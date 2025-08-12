Pallapugno: il punto di inizio settimana sui campionati senior e giovanili

Ecco i risultati e le classifiche aggiornate del campionato di Pallapugno.
PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA
SERIE A Banca d’Alba Play off - Prima giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 5-9
Alta Langa-Terre del Barolo Albese 7-9
Classifica:
Marchisio Nocciole Cortemilia: 23
Terre del Barolo Albese: 20
Alta Langa: 17
Acqua San Bernardo Subalcuneo: 13
SERIE A Banca d’Alba Play out - Prima giornata
Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-1
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-5
Classifica:
Imperiese: 15
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva: 14
Roero Isolamenti Canalese: 9
Nibo Galvanotecnica Monticellese: 9
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata
Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Pieve di Teco 9-7
Araldica Castagnole Lanze-Speb 9-0
Classifica:
Araldica Castagnole Lanze: 10
Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio: 8
Pieve di Teco: 3
Speb: 3
COPPA ITALIA SERIE A - Finale
Venerdì 29 agosto ore 21 a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa
PALLAPUGNO: SERIE B
SERIE B Play off - Prima giornata
Gottasecca-Benese 9-7
Officine Pesce Bubbio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Classifica:
Officine Pesce Bubbio: 20
Gottasecca: 20
Bcc Pianfei Pro Paschese: 15
Benese: 15
SERIE B Play out - Prima giornata
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7
Castiati Neivese-Amici del Castello 8-9
Classifica:
Castiati Neivese: 15
Fbc Sabbiature Augusto Manzo: 14
Amici del Castello: 12
Castiglia Costruzioni Bormidese: 11
SERIE B Girone salvezza - Prima giornata
Valle Bormida-Alusic Merlese 9-1
Abrigo Olio Desiderio Ricca-Virtus Langhe 7-9
Classifica:
Valle Bormida: 9
Virtus Langhe: 8
Abrigo Olio Desiderio Ricca: 4
Alusic Merlese: 1
COPPA ITALIA SERIE B - Finale
Sabato 30 agosto ore 21 ad Andora: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
Posticipo nona di ritorno
Castiati Castagnole Lanze-Peveragno 9-3
Decima di ritorno
Roero Isolamenti Canalese-Prodeo 9-3
San Leonardo-Centro Incontri Gallese 7-9
Peveragno-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9
Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 9-0 (forfait medico)
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-0
Martedì 12 agosto ore 21 a Ricca: Vivalapallapodcast Ricca-Virtus Langhe
Classifica:
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva: 18
Prodeo: 16
Roero Isolamenti Canalese: 13
Imperiese: 12
Centro Incontri Gallese: 12
Castiati Castagnole Lanze: 11
Virtus Langhe: 10
Gottasecca: 10
Peveragno: 8
Vivalapallapodcast Ricca: 6
San Leonardo: 6
Castiglia Costruzioni Bormidese: 2
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale
Domenica 31 agosto ore 21 a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Prodeo
PALLAPUGNO: SERIE C2
Girone 1 - Terza giornata
Monastero Dronero-San Biagio 9-2
Riposa: Bormidese Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio 1; Bormidese 0.
Girone 2 - Terza giornata
Peveragno-Neivese 9-7
Pro Paschese B-Monticellese 9-7 Classifica: Pro Paschese B 3; Monticellese, Neivese e Peveragno 1.
Girone 3 - Terza giornata
Benese-Ceva 9-4
Virtus Langhe-Pro Paschese A 9-4 Classifica: Virtus Langhe 3; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
Girone 4 - Terza giornata
Pro Spigno-Subalcuneo 0-9
Pompeiana-Pieve di Teco 7-9 Classifica: Subalcuneo e Pieve di Teco 2; Pro Spigno 1; Pompeiana 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale
Domenica 31 agosto ore 17 a Imperia: Monastero Dronero-Pro Paschese B
PALLAPUGNO: FEMMINILE
Andata semifinali
Domenica 24 agosto ore 19 a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese
Sabato 23 agosto ore 20 a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese
Ritorno semifinali
Lunedì 1° settembre ore 19 ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo
Domenica 7 settembre ore 18 a Canale: Canalese-Amici del Castello
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Mercoledì 27 agosto ore 21 ad Andora: San Leonardo-Amici del Castello
PALLAPUGNO: UNDER 21
Nona e ultima di ritorno
Peveragno A-San Leonardo 9-2
Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-7
Speb-Taggese 9-1
Prodeo-Cortemilia 0-9 (forfait medico)
Virtus Langhe-Peveragno B 9-4
Classifica finale:
Subalcuneo: 15
Peveragno A: 14
Speb: 13
Taggese: 12
Araldica Castagnole Lanze: 11 (quinta per vittorie negli scontri diretti)
Cortemilia: 11 (sesta per vittorie negli scontri diretti)
Virtus Langhe: 6 (settima per vittorie negli scontri diretti)
San Leonardo: 6 (ottava per vittorie negli scontri diretti)
Peveragno B: 2
Prodeo: -1
Quarti di finale
Subalcuneo-San Leonardo
Taggese-Araldica Castagnole Lanze
Speb-Cortemilia
Peveragno A-Virtus Langhe
COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale
Sabato 30 agosto ore 17 ad Andora: Subalcuneo-Peveragno A
PALLAPUGNO: ALLIEVI
Girone 1 - Terza giornata
Subalcuneo-Pro Paschese A 3-8
Riposa: Bormidese B Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.
Girone 2 - Terza giornata
Amici del Castello-Ceva 4-8
Riposa: Merlese Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3 - Terza giornata
Pro Paschese B-Bormidese A 8-1
Riposa: San Leonardo Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4 - Terza giornata
Albese-Bubbio 5-8
Virtus Langhe-San Biagio 8-1 Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale
Mercoledì 27 agosto ore 18 ad Andora: Pro Paschese A-Bubbio
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
Girone 1 - Terza giornata
Cortemilia-Neivese B 7-6
Riposa: Subalcuneo Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.
Girone 2 - Terza giornata
San Leonardo-Albese 7-1
Sabato 16 agosto ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Alta Langa Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A e Alta Langa 1; Albese 0.
Girone 3 - Terza giornata
Speb-Don Dagnino 7-2
Pro Paschese B-Neivese A 7-1 Classifica: Speb 3; Pro Paschese B 2; Don Dagnino 1; Neivese A 0.
Girone 4 - Terza giornata
Araldica Castagnole Lanze-Amici del Castello 7-2
Martedì 19 agosto ore 18.30 a Ricca: Ricca-Merlese Classifica: Ricca 2; Merlese e Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale
Venerdì 29 agosto ore 17.30 a Imperia: Ricca-San Leonardo
PALLAPUGNO: PULCINI
Andata ottavi di finale
Albese A-Merlese B 7-2
San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 (forfait)
Pro Paschese-San Biagio 7-0
Merlese A-Monastero Dronero A 7-0
Don Dagnino-Albese B 7-3
Martedì 19 agosto ore 19 a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-San Leonardo A
Lunedì 18 agosto ore 18.30 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Ceva
Ricca qualificata
Ritorno ottavi di finale
Lunedì 25 agosto ore 19 a Imperia: San Leonardo A-Monastero Dronero B
Venerdì 22 agosto ore 20 a Mondovì: Merlese B-Albese A
Domenica 24 agosto ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B
Lunedì 25 agosto ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese
Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Merlese A
Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Ceva: Ceva-Valle Bormida
Venerdì 22 agosto ore 18 ad Alba: Albese B-Don Dagnino
COPPA ITALIA PULCINI - Finale
Domenica 31 agosto ore 15.30 a Imperia: Ricca-San Leonardo A
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
Ottavi di finale in gara unica
Sabato 23 agosto ore 18 ad Alba: Albese-Ricca B
Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Ricca: Ricca A-Canalese
Mercoledì 20 agosto ore 20 a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia B
Sabato 23 agosto ore 17 a Cortemilia: Cortemilia A-Ceva
Giovedì 21 agosto ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese
Mercoledì 20 agosto ore 19 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Merlese
Mercoledì 20 agosto ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello
Venerdì 22 agosto ore 18 a Taggia: Taggese-Pieve di Teco A
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale
Sabato 30 agosto ore 15 ad Andora: Ricca A-Don Dagnino