Pallapugno: il punto di inizio settimana sui campionati senior e giovanili

Ecco i risultati e le classifiche aggiornate del campionato di Pallapugno.

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

SERIE A Banca d’Alba Play off - Prima giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 5-9

Alta Langa-Terre del Barolo Albese 7-9
 

Classifica:

Marchisio Nocciole Cortemilia: 23

Terre del Barolo Albese: 20

Alta Langa: 17

Acqua San Bernardo Subalcuneo: 13
 

SERIE A Banca d’Alba Play out - Prima giornata

Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-1

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-5

Classifica:

Imperiese: 15

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva: 14

Roero Isolamenti Canalese: 9

Nibo Galvanotecnica Monticellese: 9
 

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata

Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Pieve di Teco 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Speb 9-0

Classifica:

Araldica Castagnole Lanze: 10

Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio: 8

Pieve di Teco: 3

Speb: 3
 

COPPA ITALIA SERIE A - Finale

Venerdì 29 agosto ore 21 a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa

PALLAPUGNO: SERIE B

SERIE B Play off - Prima giornata

Gottasecca-Benese 9-7

Officine Pesce Bubbio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5

Classifica:

Officine Pesce Bubbio: 20

Gottasecca: 20

Bcc Pianfei Pro Paschese: 15

Benese: 15
 

SERIE B Play out - Prima giornata

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7

Castiati Neivese-Amici del Castello 8-9

Classifica:

Castiati Neivese: 15

Fbc Sabbiature Augusto Manzo: 14

Amici del Castello: 12

Castiglia Costruzioni Bormidese: 11
 

SERIE B Girone salvezza - Prima giornata

Valle Bormida-Alusic Merlese 9-1

Abrigo Olio Desiderio Ricca-Virtus Langhe 7-9

Classifica:

Valle Bormida: 9

Virtus Langhe: 8

Abrigo Olio Desiderio Ricca: 4

Alusic Merlese: 1
 

COPPA ITALIA SERIE B - Finale

Sabato 30 agosto ore 21 ad Andora: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca

PALLAPUGNO: SERIE C1

Posticipo nona di ritorno

Castiati Castagnole Lanze-Peveragno 9-3
 

Decima di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Prodeo 9-3

San Leonardo-Centro Incontri Gallese 7-9

Peveragno-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9

Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 9-0 (forfait medico)

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-0

Martedì 12 agosto ore 21 a Ricca: Vivalapallapodcast Ricca-Virtus Langhe

Classifica:

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva: 18

Prodeo: 16

Roero Isolamenti Canalese: 13

Imperiese: 12

Centro Incontri Gallese: 12

Castiati Castagnole Lanze: 11

Virtus Langhe: 10

Gottasecca: 10

Peveragno: 8

Vivalapallapodcast Ricca: 6

San Leonardo: 6

Castiglia Costruzioni Bormidese: 2

 

COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale

Domenica 31 agosto ore 21 a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Prodeo

PALLAPUGNO: SERIE C2

Girone 1 - Terza giornata

Monastero Dronero-San Biagio 9-2

Riposa: Bormidese Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio 1; Bormidese 0.
 

Girone 2 - Terza giornata

Peveragno-Neivese 9-7

Pro Paschese B-Monticellese 9-7 Classifica: Pro Paschese B 3; Monticellese, Neivese e Peveragno 1.
 

Girone 3 - Terza giornata

Benese-Ceva 9-4

Virtus Langhe-Pro Paschese A 9-4 Classifica: Virtus Langhe 3; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
 

Girone 4 - Terza giornata

Pro Spigno-Subalcuneo 0-9

Pompeiana-Pieve di Teco 7-9 Classifica: Subalcuneo e Pieve di Teco 2; Pro Spigno 1; Pompeiana 0.

 

COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale

Domenica 31 agosto ore 17 a Imperia: Monastero Dronero-Pro Paschese B

PALLAPUGNO: FEMMINILE

Andata semifinali

Domenica 24 agosto ore 19 a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese

Sabato 23 agosto ore 20 a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese

Ritorno semifinali

Lunedì 1° settembre ore 19 ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

Domenica 7 settembre ore 18 a Canale: Canalese-Amici del Castello

COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Mercoledì 27 agosto ore 21 ad Andora: San Leonardo-Amici del Castello


 

PALLAPUGNO: UNDER 21

Nona e ultima di ritorno

Peveragno A-San Leonardo 9-2

Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Speb-Taggese 9-1

Prodeo-Cortemilia 0-9 (forfait medico)

Virtus Langhe-Peveragno B 9-4
 

Classifica finale:

Subalcuneo: 15

Peveragno A: 14

Speb: 13

Taggese: 12

Araldica Castagnole Lanze: 11 (quinta per vittorie negli scontri diretti)

Cortemilia: 11 (sesta per vittorie negli scontri diretti)

Virtus Langhe: 6 (settima per vittorie negli scontri diretti)

San Leonardo: 6 (ottava per vittorie negli scontri diretti)

Peveragno B: 2

Prodeo: -1
 

Quarti di finale

Subalcuneo-San Leonardo

Taggese-Araldica Castagnole Lanze

Speb-Cortemilia

Peveragno A-Virtus Langhe

 

COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale

Sabato 30 agosto ore 17 ad Andora: Subalcuneo-Peveragno A


 

PALLAPUGNO: ALLIEVI

Girone 1 - Terza giornata

Subalcuneo-Pro Paschese A 3-8

Riposa: Bormidese B Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.
 

Girone 2 - Terza giornata

Amici del Castello-Ceva 4-8

Riposa: Merlese Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.
 

Girone 3 - Terza giornata

Pro Paschese B-Bormidese A 8-1

Riposa: San Leonardo Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
 

Girone 4 - Terza giornata

Albese-Bubbio 5-8

Virtus Langhe-San Biagio 8-1 Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

 

COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale

Mercoledì 27 agosto ore 18 ad Andora: Pro Paschese A-Bubbio
 

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Girone 1 - Terza giornata

Cortemilia-Neivese B 7-6

Riposa: Subalcuneo Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.
 

Girone 2 - Terza giornata

San Leonardo-Albese 7-1

Sabato 16 agosto ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Alta Langa Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A e Alta Langa 1; Albese 0.
 

Girone 3 - Terza giornata

Speb-Don Dagnino 7-2

Pro Paschese B-Neivese A 7-1 Classifica: Speb 3; Pro Paschese B 2; Don Dagnino 1; Neivese A 0.
 

Girone 4 - Terza giornata

Araldica Castagnole Lanze-Amici del Castello 7-2

Martedì 19 agosto ore 18.30 a Ricca: Ricca-Merlese Classifica: Ricca 2; Merlese e Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.

 

COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale

Venerdì 29 agosto ore 17.30 a Imperia: Ricca-San Leonardo

PALLAPUGNO: PULCINI

Andata ottavi di finale

Albese A-Merlese B 7-2

San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 (forfait)

Pro Paschese-San Biagio 7-0

Merlese A-Monastero Dronero A 7-0

Don Dagnino-Albese B 7-3
 

Martedì 19 agosto ore 19 a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-San Leonardo A

Lunedì 18 agosto ore 18.30 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Ceva

Ricca qualificata
 

Ritorno ottavi di finale

Lunedì 25 agosto ore 19 a Imperia: San Leonardo A-Monastero Dronero B

Venerdì 22 agosto ore 20 a Mondovì: Merlese B-Albese A

Domenica 24 agosto ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B

Lunedì 25 agosto ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese

Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Merlese A

Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Ceva: Ceva-Valle Bormida

Venerdì 22 agosto ore 18 ad Alba: Albese B-Don Dagnino
 

COPPA ITALIA PULCINI - Finale

Domenica 31 agosto ore 15.30 a Imperia: Ricca-San Leonardo A

PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Ottavi di finale in gara unica

Sabato 23 agosto ore 18 ad Alba: Albese-Ricca B

Giovedì 21 agosto ore 18.30 a Ricca: Ricca A-Canalese

Mercoledì 20 agosto ore 20 a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia B

Sabato 23 agosto ore 17 a Cortemilia: Cortemilia A-Ceva

Giovedì 21 agosto ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese

Mercoledì 20 agosto ore 19 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Merlese

Mercoledì 20 agosto ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Venerdì 22 agosto ore 18 a Taggia: Taggese-Pieve di Teco A
 

COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale

Sabato 30 agosto ore 15 ad Andora: Ricca A-Don Dagnino

cs

