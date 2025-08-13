Il PD Liguria aderisce all'iniziativa di Mauro Berruto: "Israele sia sospeso da tutte le competizioni sportive internazionali"

Ha creato di battito la presa di posizione di Mauro Berruto, responsabile nazionale Sport del Partito Democratico.

L'ex CT dell'Italia di pallavolo aveva infatti richiesto la sospensione degli atleti di Israele da tutte le competizioni sportive nazionali. Una presa di posizione condivisa anche a livello istituzionale nella nostra regione, come confermano le dichiarazioni di Davide Natale, segretario Regionale PD Liguria, e Margherita Mereto, Bosso responsabile Sport e Politica Estera PD Liguria.

“Per la tragedia che si sta consumando a Gaza, sono quasi 700 le atlete e gli atleti deceduti di cui si ha notizia certa, più del 90% degli impianti sportivi locali è stato raso al suolo, e si stima che saranno almeno dieci, dopo l’auspicato stop del conflitto, gli anni utili alla ricostruzione di un tessuto sportivo competitivo per la Palestina. Non sono solo questi tragici numeri a sostenere la necessità che anche il mondo sportivo internazionale intervenga rispetto al genocidio in atto a Gaza, ma lo richiedono i fatti: lo sport nasce e si sviluppa nel superamento dei conflitti, e promuove discipline che stimolano il senso di squadra e il rispetto tra atlete ed atleti della stessa o dell’altrui compagine.

Lo sport ha sempre avuto obiettivi etici e di quest’etica e dei suoi valori non può dimenticarsi soprattutto se il suo intervento può determinare un contraccolpo economico in grado di riaprire una riflessione interna allo stesso governo israeliano, e può contribuire a mantenere altissima l’attenzione sugli avvenimenti disastrosi a Gaza, che ricordiamo sono già condannati dal Tribunale Internazionale dell’Aja che dal 2024 ha emesso due mandati di arresto internazionali per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Dal 1948 ad oggi diversi paesi sono stati sospesi dalle competizioni sportive per avere calpestato i principi della convivenza pacifica tra i popoli: dalla Germania al Giappone, dalla Jugoslavia al Sudafrica, fino alla Russia per la recente accensione del conflitto con l’Ucraina.

Per questi motivi come Partito Democratico della Liguria sosteniamo ufficialmente e con orgoglio l’iniziativa promossa dall’On. Berruto, deputato e Responsabile Sport per la Segreteria Nazionale del PD, che ha prodotto una lettera, firmata da 44 tra deputati, senatori ed europarlamentari, rivolta ai rappresentanti italiani del Comitato olimpico internazionale, al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e al presidente della Federazione italiana del Calcio, Gabriele Gravina, affinché si facciano portavoce con il Cio, la Fifa e l'Uefa perché Israele sia sospeso da tutte le competizioni sportive internazionali”.