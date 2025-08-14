Danza. Grande successo per il Summer Dance Intensive 2025 (Foto)

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione internazionale la sessione estiva del Summer Dance Intensive 2025, organizzata dall’AristonProballet Sanremo sotto la direzione artistica di Sabrina Rinaldi e Marcello Algeri. L’evento, tenutosi nella suggestiva cornice della città di Pola in Croazia, ha rappresentato il culmine della 25ª edizione del prestigioso Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo, confermando ancora una volta il ruolo centrale della manifestazione nel panorama della formazione coreutica europea.

Numerosi studenti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti hanno preso parte a un’intensa settimana di studio, perfezionamento e confronto, guidati da docenti di altissimo livello e affiancati da professionisti del settore. L’esperienza si è conclusa con uno spettacolo emozionante dal titolo My Romeo & Juliet, coreografato da Marcello Algeri, che ha saputo incantare il pubblico e conquistare la critica con la sua forza espressiva e la qualità interpretativa dei giovani danzatori.

Il Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo si conferma così un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione per la danza in una carriera professionale, offrendo opportunità concrete di crescita artistica e personale. La direzione artistica, nelle persone di Sabrina Rinaldi e Marcello Algeri, ha espresso profonda gratitudine a tutti i collaboratori, al Comune di Sanremo, al Teatro Ariston, ai professori, agli studenti e alle famiglie che continuano a credere e sostenere questo progetto culturale.

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, che si terrà il 16 maggio 2026, con la promessa di nuove emozioni, nuove sfide e la stessa passione che da venticinque anni anima il cuore della danza a Sanremo.