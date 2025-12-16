Calcio. Sestrese, mister Valmati si tiene il punto conquistato a Finale: "Tornerà utile nel corso del campionato" (VIDEO)

"Usciamo con un punto guadagnato. Penso che il risultato, per i tiri che ci sono stati da una parte e dall'altra, sia giusto. Usciamo di qua alla fine rammaricati, ma contenti perché il Finale è in grande ripresa e non merita sicuramente, lo sappiamo tutti, la classifica che ha e come è partito. Noi lo abbiamo trovato in un buon momento e quindi dovevi essere perfetto per vincere, non lo siamo stati ed è un peccato, però ci prendiamo il punto che penso verrà molto utile nel corso del campionato: il Finale farà un girone di ritorno sicuramente diverso e quindi noi ci teniamo stretto questo punto in trasferta". Si apre con queste parole l'analisi di Enrico Valmati, tecnico della Sestrese, dopo il 2-2 maturato sul campo del Finale.

"Non siamo stati abbastanza qualitativi nel giocare - ha aggiunto l'allenatore genovese - abbiamo sbagliato forse troppe scelte nel palleggio, che non è da noi. Sappiamo le caratteristiche che ha il Finale, non siamo stati abbastanza lucidi nel nel gestire la palla, l'abbiamo gestita poco, molto di più loro e questo ha fatto sì che noi corressimo più del dovuto e facessimo un po' più di fatica".

Valmati si è poi espresso su Andrea Traverso, autore di una doppietta al "Borel", e Stefano Scalzi: "Traverso è un attaccante di categoria, ma merita sicuramente una categoria successiva: quando noi non ce l'abbiamo, si fa sentire perché è uno che dà sempre tutto, è uno che ci tiene e ed è uno che che sa farsi trovare pronto quando c'è l'occasione. Per noi Andrea è un giocatore molto importante, infatti le partite nelle quali non c'è stato sono quelle in cui abbiamo fatto più fatica perché comunque è un giocatore importante ed avercelo o non avercelo sinceramente cambia. Stefano è forse uno di quelli che sta facendo un campionato veramente al di sopra delle righe: un ragazzo d'oro, un giocatore fortissimo ed è uno che sa fare tantissime cose ma le fa veramente tutte bene".