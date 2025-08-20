Maltempo, prolungata l'allerta arancione nel levante savonese e in Val Bormida

Arpal ha prolungato l'allerta alla giornata di domani, 20 agosto, aumentando la durata dell'arancione nel levante savonese e in Val Bormida.

L'allerta arancione è stata quindi prolungata fino alle 3.00 di domani, giovedì 21 agosto nelle zone B e D e proseguirà in gialla fino alle 9.00.

L'allerta gialla è stata inoltre prolungata nel ponente savonese (zona A) fino alle 9.00 di domani.



Le previsioni per la giornata odierna

Alta probabilità di temporali forti su tutte le zone di allertamento, anche persistenti su BCDE, con associate precipitazioni di intensità molto forte e quantità anche elevata su C. Non si escludono frequenti fulminazioni, locali grandinate con chicchi anche di medie dimensioni e raffiche di vento o fenomeni vorticosi associati ai temporali più intensi. Vento forte da Sud su C, con raffiche fino a 50-60 km/h. Mare mosso su C dal pomeriggio.



Le previsioni per la giornata di giovedì

Alta probabilità di temporali forti su tutte le zone di allertamento, anche persistenti nella prima parte della notte. Dal primo mattino parziale attenuazione dell'instabilità, ma permane una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone, soprattutto per le ore diurne per la fase post-frontale della perturbazione, con temporali e rovesci sparsi in formazione sui rilievi e in successiva estensione alle aree costiere, con associate possibili forti raffiche di vento. Mare molto mosso su BC, fino a localmente agitato su C in serata