Tennistavolo. Varazze è pronta per il Ping Pong Gala 2025



Il TennisTavolo Don Bosco Varazze, con il patrocinio della Città di Varazze, è lieto di presentare il Ping Pong Gala 2025, un fine settimana dedicato al tennis tavolo che vedrà protagonisti sia appassionati amatoriali che atleti agonisti.

Sabato 23 agosto, a partire dalle ore 10, Piazza Bovani a Varazze ospiterà il Torneo Amatori, aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco in un clima di sport e convivialità. Un’occasione per vivere il tennis tavolo all’aperto, nel cuore della città, tra entusiasmo e spirito di partecipazione.

Domenica 24 agosto, sempre alle ore 10, sarà invece la volta del Torneo Agonisti, che si svolgerà presso la palestra Sharks Tank di Cogoleto. L’evento vedrà la partecipazione di giocatori esperti e tesserati, pronti a sfidarsi in una giornata all’insegna della competizione e del fair play.

Entrambi gli appuntamenti rappresentano un’opportunità per promuovere lo sport, valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità in un’esperienza condivisa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 380 722 1284 oppure scrivere all’indirizzo email ttvarazze@gmail.com.