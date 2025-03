Vado fermato in casa dalla Sanremese, mister Boisfer: "Mancata cattiveria sotto porta, ma ci proveremo fino all'ultimo"

Un altro pareggio per mister Boisfer alla seconda sulla panchina del Vado. Il secondo 1-1 consecutivo, stavolta contro la Sanremese, ha evidenziato per i rossoblù la capacità di creare tante occasioni e, la contempo, la difficoltà nel concretizzarle, tra sfortuna e poca cattiveria sotto porta.

Riuscire a limare questi dettagli, aggiungendo qualcosa in fase realizzativa con l'ausilio dei centrocampisti, è così la missione che il tecnico si è dato per questo finale di stagione. Con otto partite ancora da giocare, il mister sprona la squadra a mantenere alta l’intensità: "Dobbiamo entrare in campo con più grinta fin dall'inizio, senza aspettare di subire un gol per reagire. Abbiamo le qualità per farlo e lotteremo fino alla fine".