Calcio. La prima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, sfide tutte provinciali con Pietra - Millesimo, Savona - Baia e Finale - Albissole

Ancora poche ore di attesa e i calendari di Eccellenza e Promozione saranno finalmente ufficializzati.
In attesa del programma completo è già stato reso noto il quadro della prima giornata da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
ECCELLENZA (14 settembre)
Athletic Club Albaro - Busalla
Campomorone Sant'Olcese - FC Bogliasco
Carcarese - Golfoparadiso
Fezzanese - Voltrese
Genova Calcio - San Francesco Loano
Molassana - Sporting Taggia Sanremo
Pietra Ligure - Millesimo
Rivasamba - Arenzano
PROMOZIONE A (14 settembre)
Ceriale - Sestrese
Finale - Albissole
Legino - Masone
Bragno - Sampierdarenese
Praese - Little Club
Savona - Baia Alassio Auxilium
Serra Riccò - Ca de Rissi
Superba - Pontelungo
PROMOZIONE B (14 settembre)
Anpi Sport e Casassa - Don Bosco Spezia
Angelo Baiardo - Intercomunale Beverino
Canaletto - Calvarese
Magra Azzurri - Follo FC
Sammargheritese - Caperanese
Santerenziana - San Desiderio
Tarros Sarzanese - San Cipriano
Vallescrivia - Levanto