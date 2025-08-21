 / Calcio

Calcio | 21 agosto 2025, 12:41

Calcio. La prima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, sfide tutte provinciali con Pietra - Millesimo, Savona - Baia e Finale - Albissole

un'immagine di Finale - Albissole della passata stagione

Ancora poche ore di attesa e i calendari di Eccellenza e Promozione saranno finalmente ufficializzati.

In attesa del programma completo è già stato reso noto il quadro della prima giornata da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
 

ECCELLENZA (14 settembre)

Athletic Club Albaro - Busalla

Campomorone Sant'Olcese - FC Bogliasco

Carcarese - Golfoparadiso

Fezzanese - Voltrese

Genova Calcio - San Francesco Loano

Molassana - Sporting Taggia Sanremo

Pietra Ligure - Millesimo

Rivasamba - Arenzano
 

PROMOZIONE A (14 settembre)

Ceriale - Sestrese

Finale - Albissole

Legino - Masone

Bragno - Sampierdarenese

Praese - Little Club

Savona - Baia Alassio Auxilium

Serra Riccò - Ca de Rissi

Superba - Pontelungo
 

PROMOZIONE B (14 settembre)

Anpi Sport e Casassa - Don Bosco Spezia

Angelo Baiardo - Intercomunale Beverino

Canaletto - Calvarese

Magra Azzurri - Follo FC

Sammargheritese - Caperanese

Santerenziana - San Desiderio

Tarros Sarzanese - San Cipriano

Vallescrivia - Levanto

Redazione

