Calcio, Promozione. I CALENDARI DELLA STAGIONE 2025/26

Insieme al calendario del campionato di Eccellenza sono stati ufficializzati anche i calendari dei due gironi del campionato di Promozione
 

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

1ª Giornata

(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)

CERIALE PROGETTO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919

FINALE - ALBISSOLE 1909

LEGINO 1910 - MASONE

NEW BRAGNO CALCIO - SAMPIERDARENESE

PRAESE 1945 - LITTLE CLUB JAMES

SAVONA F.B.C. 1907 - BAIA ALASSIO AUXILIUM

SERRA RICCO 1971 - CA DE RISSI SG

SUPERBA CALCIO 2017 - PONTELUNGO 1949
 

2ª Giornata

(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)

ALBISSOLE 1909 - SUPERBA CALCIO 2017

BAIA ALASSIO AUXILIUM - NEW BRAGNO CALCIO

CA DE RISSI SG - LEGINO 1910

LITTLE CLUB JAMES - FINALE

MASONE - SAVONA F.B.C. 1907

PONTELUNGO 1949 - SERRA RICCO 1971

SAMPIERDARENESE - CERIALE PROGETTO CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - PRAESE 1945
 

3ª Giornata

(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)

CERIALE PROGETTO CALCIO - LITTLE CLUB JAMES

FINALE - PONTELUNGO 1949

MASONE - BAIA ALASSIO AUXILIUM

NEW BRAGNO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919

PRAESE 1945 - ALBISSOLE 1909

SAVONA F.B.C. 1907 - SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971 - LEGINO 1910

SUPERBA CALCIO 2017 - CA DE RISSI SG
 

4ª Giornata

(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)

ALBISSOLE 1909 - NEW BRAGNO CALCIO

CA DE RISSI SG - PRAESE 1945

LEGINO 1910 - FINALE

LITTLE CLUB JAMES - SAVONA F.B.C. 1907

PONTELUNGO 1949 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SAMPIERDARENESE - MASONE

SERRA RICCO 1971 - SUPERBA CALCIO 2017

SESTRESE BOR. 1919 - BAIA ALASSIO AUXILIUM
 

5ª Giornata

(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)

BAIA ALASSIO AUXILIUM - SAMPIERDARENESE

CERIALE PROGETTO CALCIO - ALBISSOLE 1909

FINALE - CA DE RISSI SG

MASONE - SERRA RICCO 1971

NEW BRAGNO CALCIO - LITTLE CLUB JAMES

PRAESE 1945 - PONTELUNGO 1949

SAVONA F.B.C. 1907 - SESTRESE BOR. 1919

SUPERBA CALCIO 2017 - LEGINO 1910
 

6ª Giornata

(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)

ALBISSOLE 1909 - BAIA ALASSIO AUXILIUM

CA DE RISSI SG - NEW BRAGNO CALCIO

LEGINO 1910 - CERIALE PROGETTO CALCIO

LITTLE CLUB JAMES - SAMPIERDARENESE

PONTELUNGO 1949 - SAVONA F.B.C. 1907

SERRA RICCO 1971 - PRAESE 1945

SESTRESE BOR. 1919 - MASONE

SUPERBA CALCIO 2017 - FINALE
 

7ª Giornata

(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)

BAIA ALASSIO AUXILIUM - LITTLE CLUB JAMES

CERIALE PROGETTO CALCIO - CA DE RISSI SG

FINALE - SERRA RICCO 1971

MASONE - SUPERBA CALCIO 2017

NEW BRAGNO CALCIO - PONTELUNGO 1949

PRAESE 1945 - LEGINO 1910

SAMPIERDARENESE - SESTRESE BOR. 1919

SAVONA F.B.C. 1907 - ALBISSOLE 1909
 

8ª Giornata

(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)

ALBISSOLE 1909 - SESTRESE BOR. 1919

CA DE RISSI SG - BAIA ALASSIO AUXILIUM

FINALE - PRAESE 1945

LEGINO 1910 - SAVONA F.B.C. 1907

LITTLE CLUB JAMES - MASONE

PONTELUNGO 1949 - SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971 - NEW BRAGNO CALCIO

SUPERBA CALCIO 2017 - CERIALE PROGETTO CALCIO
 

9ª Giornata

(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)

BAIA ALASSIO AUXILIUM - PONTELUNGO 1949

CERIALE PROGETTO CALCIO - SERRA RICCO 1971

MASONE - FINALE

NEW BRAGNO CALCIO - LEGINO 1910

PRAESE 1945 - SUPERBA CALCIO 2017

SAMPIERDARENESE - ALBISSOLE 1909

SAVONA F.B.C. 1907 - CA DE RISSI SG

SESTRESE BOR. 1919 - LITTLE CLUB JAMES
 

10ª Giornata

(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)

ALBISSOLE 1909 - MASONE

CA DE RISSI SG - SESTRESE BOR. 1919

FINALE - NEW BRAGNO CALCIO

LEGINO 1910 - SAMPIERDARENESE

PONTELUNGO 1949 - LITTLE CLUB JAMES

PRAESE 1945 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SERRA RICCO 1971 - BAIA ALASSIO AUXILIUM

SUPERBA CALCIO 2017 - SAVONA F.B.C. 1907
 

11ª Giornata

(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)

BAIA ALASSIO AUXILIUM - LEGINO 1910

CERIALE PROGETTO CALCIO - FINALE

LITTLE CLUB JAMES - ALBISSOLE 1909

MASONE - PRAESE 1945

NEW BRAGNO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017

SAMPIERDARENESE - CA DE RISSI SG

SAVONA F.B.C. 1907 - SERRA RICCO 1971

SESTRESE BOR. 1919 - PONTELUNGO 1949
 

12ª Giornata

(30 Nov. 2025 - 12 Apr. 2026)

CA DE RISSI SG - ALBISSOLE 1909

CERIALE PROGETTO CALCIO - NEW BRAGNO CALCIO

FINALE - BAIA ALASSIO AUXILIUM

LEGINO 1910 - LITTLE CLUB JAMES

PONTELUNGO 1949 - MASONE

PRAESE 1945 - SAVONA F.B.C. 1907

SERRA RICCO 1971 - SESTRESE BOR. 1919

SUPERBA CALCIO 2017 - SAMPIERDARENESE
 

13ª Giornata

(07 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)

ALBISSOLE 1909 - PONTELUNGO 1949

BAIA ALASSIO AUXILIUM - SUPERBA CALCIO 2017

LITTLE CLUB JAMES - CA DE RISSI SG

MASONE - CERIALE PROGETTO CALCIO

NEW BRAGNO CALCIO - PRAESE 1945

SAMPIERDARENESE - SERRA RICCO 1971

SAVONA F.B.C. 1907 - FINALE

SESTRESE BOR. 1919 - LEGINO 1910
 

14ª Giornata

(14 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)

CA DE RISSI SG - MASONE

CERIALE PROGETTO CALCIO - BAIA ALASSIO AUXILIUM

FINALE - SESTRESE BOR. 1919

LEGINO 1910 - PONTELUNGO 1949

NEW BRAGNO CALCIO - SAVONA F.B.C. 1907

PRAESE 1945 - SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971 - ALBISSOLE 1909

SUPERBA CALCIO 2017 - LITTLE CLUB JAMES
 

15ª Giornata

(21 Dic. 2025 - 03 Mag. 2026)

ALBISSOLE 1909 - LEGINO 1910

BAIA ALASSIO AUXILIUM - PRAESE 1945

LITTLE CLUB JAMES - SERRA RICCO 1971

MASONE - NEW BRAGNO CALCIO

PONTELUNGO 1949 - CA DE RISSI SG

SAMPIERDARENESE - FINALE

SAVONA F.B.C. 1907 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

1ª Giornata

(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

ANGELO BAIARDO - INTERCOMUNALE BEVERINO

CANALETTO SEPOR - CALVARESE 1923

MAGRA AZZURRI - FOLLO FOOTBALL CLUB

SAMMARGHERITESE 1903 - CAPERANESE 2015

SANTERENZINA - SAN DESIDERIO

TARROS SARZANESE SRL - SAN CIPRIANO

VALLESCRIVIA 2018 - LEVANTO CALCIO
 

2ª Giornata

(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)

CALVARESE 1923 - TARROS SARZANESE SRL

CAPERANESE 2015 - VALLESCRIVIA 2018

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SAMMARGHERITESE 1903

FOLLO FOOTBALL CLUB - SANTERENZINA

INTERCOMUNALE BEVERINO - CANALETTO SEPOR

LEVANTO CALCIO - ANGELO BAIARDO

SAN CIPRIANO - MAGRA AZZURRI

SAN DESIDERIO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
 

3ª Giornata

(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - CAPERANESE 2015

CANALETTO SEPOR - SAN CIPRIANO

INTERCOMUNALE BEVERINO - CALVARESE 1923

MAGRA AZZURRI - SAN DESIDERIO

SAMMARGHERITESE 1903 - LEVANTO CALCIO

SANTERENZINA - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

TARROS SARZANESE SRL - FOLLO FOOTBALL CLUB

VALLESCRIVIA 2018 - ANGELO BAIARDO
 

4ª Giornata

(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)

ANGELO BAIARDO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

CAPERANESE 2015 - MAGRA AZZURRI

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - TARROS SARZANESE SRL

FOLLO FOOTBALL CLUB - CALVARESE 1923

LEVANTO CALCIO - SANTERENZINA

SAN CIPRIANO - INTERCOMUNALE BEVERINO

SAN DESIDERIO - CANALETTO SEPOR

VALLESCRIVIA 2018 - SAMMARGHERITESE 1903
 

5ª Giornata

(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - LEVANTO CALCIO

CALVARESE 1923 - SAN CIPRIANO

CANALETTO SEPOR - FOLLO FOOTBALL CLUB

INTERCOMUNALE BEVERINO - VALLESCRIVIA 2018

MAGRA AZZURRI - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

SAMMARGHERITESE 1903 - ANGELO BAIARDO

SANTERENZINA - CAPERANESE 2015

TARROS SARZANESE SRL - SAN DESIDERIO
 

6ª Giornata

(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)

ANGELO BAIARDO - MAGRA AZZURRI

CAPERANESE 2015 - CANALETTO SEPOR

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CALVARESE 1923

FOLLO FOOTBALL CLUB - INTERCOMUNALE BEVERINO

LEVANTO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL

SAMMARGHERITESE 1903 - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

SAN DESIDERIO - SAN CIPRIANO

VALLESCRIVIA 2018 - SANTERENZINA
 

7ª Giornata

(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - VALLESCRIVIA 2018

CALVARESE 1923 - SAN DESIDERIO

CANALETTO SEPOR - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

INTERCOMUNALE BEVERINO - SAMMARGHERITESE 1903

MAGRA AZZURRI - LEVANTO CALCIO

SAN CIPRIANO - FOLLO FOOTBALL CLUB

SANTERENZINA - ANGELO BAIARDO

TARROS SARZANESE SRL - CAPERANESE 2015
 

8ª Giornata

(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - SANTERENZINA

ANGELO BAIARDO - CANALETTO SEPOR

CAPERANESE 2015 - SAN CIPRIANO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOLLO FOOTBALL CLUB

LEVANTO CALCIO - CALVARESE 1923

SAMMARGHERITESE 1903 - MAGRA AZZURRI

SAN DESIDERIO - INTERCOMUNALE BEVERINO

VALLESCRIVIA 2018 - TARROS SARZANESE SRL
 

9ª Giornata

(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)

CALVARESE 1923 - CAPERANESE 2015

CANALETTO SEPOR - LEVANTO CALCIO

FOLLO FOOTBALL CLUB - SAN DESIDERIO

INTERCOMUNALE BEVERINO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

MAGRA AZZURRI - VALLESCRIVIA 2018

SAN CIPRIANO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

SANTERENZINA - SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL - ANGELO BAIARDO
 

10ª Giornata

(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - TARROS SARZANESE SRL

ANGELO BAIARDO - SAN CIPRIANO

CAPERANESE 2015 - SAN DESIDERIO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - INTERCOMUNALE BEVERINO

LEVANTO CALCIO - FOLLO FOOTBALL CLUB

SAMMARGHERITESE 1903 - CANALETTO SEPOR

SANTERENZINA - MAGRA AZZURRI

VALLESCRIVIA 2018 - CALVARESE 1923
 

11ª Giornata

(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)

CALVARESE 1923 - ANGELO BAIARDO

CANALETTO SEPOR - VALLESCRIVIA 2018

FOLLO FOOTBALL CLUB - CAPERANESE 2015

INTERCOMUNALE BEVERINO - SANTERENZINA

MAGRA AZZURRI - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

SAN CIPRIANO - LEVANTO CALCIO

SAN DESIDERIO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
 

12ª Giornata

(30 Nov. 2025 - 12 Apr. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - CALVARESE 1923

ANGELO BAIARDO - SAN DESIDERIO

CAPERANESE 2015 - INTERCOMUNALE BEVERINO

LEVANTO CALCIO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

MAGRA AZZURRI - TARROS SARZANESE SRL

SAMMARGHERITESE 1903 - SAN CIPRIANO

SANTERENZINA - CANALETTO SEPOR

VALLESCRIVIA 2018 - FOLLO FOOTBALL CLUB
 

13ª Giornata

(07 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)

CALVARESE 1923 - SAMMARGHERITESE 1903

CANALETTO SEPOR - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CAPERANESE 2015

FOLLO FOOTBALL CLUB - ANGELO BAIARDO

INTERCOMUNALE BEVERINO - MAGRA AZZURRI

SAN CIPRIANO - VALLESCRIVIA 2018

SAN DESIDERIO - LEVANTO CALCIO

TARROS SARZANESE SRL - SANTERENZINA
 

14ª Giornata

(14 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - FOLLO FOOTBALL CLUB

ANGELO BAIARDO - CAPERANESE 2015

LEVANTO CALCIO - INTERCOMUNALE BEVERINO

MAGRA AZZURRI - CALVARESE 1923

SAMMARGHERITESE 1903 - SAN DESIDERIO

SANTERENZINA - SAN CIPRIANO

TARROS SARZANESE SRL - CANALETTO SEPOR

VALLESCRIVIA 2018 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
 

15ª Giornata

(21 Dic. 2025 - 03 Mag. 2026)

CALVARESE 1923 - SANTERENZINA

CANALETTO SEPOR - MAGRA AZZURRI

CAPERANESE 2015 - LEVANTO CALCIO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - ANGELO BAIARDO

FOLLO FOOTBALL CLUB - SAMMARGHERITESE 1903

INTERCOMUNALE BEVERINO - TARROS SARZANESE SRL

SAN CIPRIANO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

SAN DESIDERIO - VALLESCRIVIA 2018

Lorenzo Tortarolo

