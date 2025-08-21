Calcio, Promozione. I CALENDARI DELLA STAGIONE 2025/26

Insieme al calendario del campionato di Eccellenza sono stati ufficializzati anche i calendari dei due gironi del campionato di Promozione
IL CALENDARIO DEL GIRONE A
1ª Giornata
(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)
CERIALE PROGETTO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919
FINALE - ALBISSOLE 1909
LEGINO 1910 - MASONE
NEW BRAGNO CALCIO - SAMPIERDARENESE
PRAESE 1945 - LITTLE CLUB JAMES
SAVONA F.B.C. 1907 - BAIA ALASSIO AUXILIUM
SERRA RICCO 1971 - CA DE RISSI SG
SUPERBA CALCIO 2017 - PONTELUNGO 1949
2ª Giornata
(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)
ALBISSOLE 1909 - SUPERBA CALCIO 2017
BAIA ALASSIO AUXILIUM - NEW BRAGNO CALCIO
CA DE RISSI SG - LEGINO 1910
LITTLE CLUB JAMES - FINALE
MASONE - SAVONA F.B.C. 1907
PONTELUNGO 1949 - SERRA RICCO 1971
SAMPIERDARENESE - CERIALE PROGETTO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - PRAESE 1945
3ª Giornata
(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)
CERIALE PROGETTO CALCIO - LITTLE CLUB JAMES
FINALE - PONTELUNGO 1949
MASONE - BAIA ALASSIO AUXILIUM
NEW BRAGNO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919
PRAESE 1945 - ALBISSOLE 1909
SAVONA F.B.C. 1907 - SAMPIERDARENESE
SERRA RICCO 1971 - LEGINO 1910
SUPERBA CALCIO 2017 - CA DE RISSI SG
4ª Giornata
(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)
ALBISSOLE 1909 - NEW BRAGNO CALCIO
CA DE RISSI SG - PRAESE 1945
LEGINO 1910 - FINALE
LITTLE CLUB JAMES - SAVONA F.B.C. 1907
PONTELUNGO 1949 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SAMPIERDARENESE - MASONE
SERRA RICCO 1971 - SUPERBA CALCIO 2017
SESTRESE BOR. 1919 - BAIA ALASSIO AUXILIUM
5ª Giornata
(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)
BAIA ALASSIO AUXILIUM - SAMPIERDARENESE
CERIALE PROGETTO CALCIO - ALBISSOLE 1909
FINALE - CA DE RISSI SG
MASONE - SERRA RICCO 1971
NEW BRAGNO CALCIO - LITTLE CLUB JAMES
PRAESE 1945 - PONTELUNGO 1949
SAVONA F.B.C. 1907 - SESTRESE BOR. 1919
SUPERBA CALCIO 2017 - LEGINO 1910
6ª Giornata
(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)
ALBISSOLE 1909 - BAIA ALASSIO AUXILIUM
CA DE RISSI SG - NEW BRAGNO CALCIO
LEGINO 1910 - CERIALE PROGETTO CALCIO
LITTLE CLUB JAMES - SAMPIERDARENESE
PONTELUNGO 1949 - SAVONA F.B.C. 1907
SERRA RICCO 1971 - PRAESE 1945
SESTRESE BOR. 1919 - MASONE
SUPERBA CALCIO 2017 - FINALE
7ª Giornata
(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)
BAIA ALASSIO AUXILIUM - LITTLE CLUB JAMES
CERIALE PROGETTO CALCIO - CA DE RISSI SG
FINALE - SERRA RICCO 1971
MASONE - SUPERBA CALCIO 2017
NEW BRAGNO CALCIO - PONTELUNGO 1949
PRAESE 1945 - LEGINO 1910
SAMPIERDARENESE - SESTRESE BOR. 1919
SAVONA F.B.C. 1907 - ALBISSOLE 1909
8ª Giornata
(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)
ALBISSOLE 1909 - SESTRESE BOR. 1919
CA DE RISSI SG - BAIA ALASSIO AUXILIUM
FINALE - PRAESE 1945
LEGINO 1910 - SAVONA F.B.C. 1907
LITTLE CLUB JAMES - MASONE
PONTELUNGO 1949 - SAMPIERDARENESE
SERRA RICCO 1971 - NEW BRAGNO CALCIO
SUPERBA CALCIO 2017 - CERIALE PROGETTO CALCIO
9ª Giornata
(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)
BAIA ALASSIO AUXILIUM - PONTELUNGO 1949
CERIALE PROGETTO CALCIO - SERRA RICCO 1971
MASONE - FINALE
NEW BRAGNO CALCIO - LEGINO 1910
PRAESE 1945 - SUPERBA CALCIO 2017
SAMPIERDARENESE - ALBISSOLE 1909
SAVONA F.B.C. 1907 - CA DE RISSI SG
SESTRESE BOR. 1919 - LITTLE CLUB JAMES
10ª Giornata
(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)
ALBISSOLE 1909 - MASONE
CA DE RISSI SG - SESTRESE BOR. 1919
FINALE - NEW BRAGNO CALCIO
LEGINO 1910 - SAMPIERDARENESE
PONTELUNGO 1949 - LITTLE CLUB JAMES
PRAESE 1945 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SERRA RICCO 1971 - BAIA ALASSIO AUXILIUM
SUPERBA CALCIO 2017 - SAVONA F.B.C. 1907
11ª Giornata
(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)
BAIA ALASSIO AUXILIUM - LEGINO 1910
CERIALE PROGETTO CALCIO - FINALE
LITTLE CLUB JAMES - ALBISSOLE 1909
MASONE - PRAESE 1945
NEW BRAGNO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017
SAMPIERDARENESE - CA DE RISSI SG
SAVONA F.B.C. 1907 - SERRA RICCO 1971
SESTRESE BOR. 1919 - PONTELUNGO 1949
12ª Giornata
(30 Nov. 2025 - 12 Apr. 2026)
CA DE RISSI SG - ALBISSOLE 1909
CERIALE PROGETTO CALCIO - NEW BRAGNO CALCIO
FINALE - BAIA ALASSIO AUXILIUM
LEGINO 1910 - LITTLE CLUB JAMES
PONTELUNGO 1949 - MASONE
PRAESE 1945 - SAVONA F.B.C. 1907
SERRA RICCO 1971 - SESTRESE BOR. 1919
SUPERBA CALCIO 2017 - SAMPIERDARENESE
13ª Giornata
(07 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)
ALBISSOLE 1909 - PONTELUNGO 1949
BAIA ALASSIO AUXILIUM - SUPERBA CALCIO 2017
LITTLE CLUB JAMES - CA DE RISSI SG
MASONE - CERIALE PROGETTO CALCIO
NEW BRAGNO CALCIO - PRAESE 1945
SAMPIERDARENESE - SERRA RICCO 1971
SAVONA F.B.C. 1907 - FINALE
SESTRESE BOR. 1919 - LEGINO 1910
14ª Giornata
(14 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)
CA DE RISSI SG - MASONE
CERIALE PROGETTO CALCIO - BAIA ALASSIO AUXILIUM
FINALE - SESTRESE BOR. 1919
LEGINO 1910 - PONTELUNGO 1949
NEW BRAGNO CALCIO - SAVONA F.B.C. 1907
PRAESE 1945 - SAMPIERDARENESE
SERRA RICCO 1971 - ALBISSOLE 1909
SUPERBA CALCIO 2017 - LITTLE CLUB JAMES
15ª Giornata
(21 Dic. 2025 - 03 Mag. 2026)
ALBISSOLE 1909 - LEGINO 1910
BAIA ALASSIO AUXILIUM - PRAESE 1945
LITTLE CLUB JAMES - SERRA RICCO 1971
MASONE - NEW BRAGNO CALCIO
PONTELUNGO 1949 - CA DE RISSI SG
SAMPIERDARENESE - FINALE
SAVONA F.B.C. 1907 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017
IL CALENDARIO DEL GIRONE B
1ª Giornata
(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
ANGELO BAIARDO - INTERCOMUNALE BEVERINO
CANALETTO SEPOR - CALVARESE 1923
MAGRA AZZURRI - FOLLO FOOTBALL CLUB
SAMMARGHERITESE 1903 - CAPERANESE 2015
SANTERENZINA - SAN DESIDERIO
TARROS SARZANESE SRL - SAN CIPRIANO
VALLESCRIVIA 2018 - LEVANTO CALCIO
2ª Giornata
(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)
CALVARESE 1923 - TARROS SARZANESE SRL
CAPERANESE 2015 - VALLESCRIVIA 2018
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - SAMMARGHERITESE 1903
FOLLO FOOTBALL CLUB - SANTERENZINA
INTERCOMUNALE BEVERINO - CANALETTO SEPOR
LEVANTO CALCIO - ANGELO BAIARDO
SAN CIPRIANO - MAGRA AZZURRI
SAN DESIDERIO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
3ª Giornata
(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - CAPERANESE 2015
CANALETTO SEPOR - SAN CIPRIANO
INTERCOMUNALE BEVERINO - CALVARESE 1923
MAGRA AZZURRI - SAN DESIDERIO
SAMMARGHERITESE 1903 - LEVANTO CALCIO
SANTERENZINA - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
TARROS SARZANESE SRL - FOLLO FOOTBALL CLUB
VALLESCRIVIA 2018 - ANGELO BAIARDO
4ª Giornata
(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)
ANGELO BAIARDO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
CAPERANESE 2015 - MAGRA AZZURRI
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - TARROS SARZANESE SRL
FOLLO FOOTBALL CLUB - CALVARESE 1923
LEVANTO CALCIO - SANTERENZINA
SAN CIPRIANO - INTERCOMUNALE BEVERINO
SAN DESIDERIO - CANALETTO SEPOR
VALLESCRIVIA 2018 - SAMMARGHERITESE 1903
5ª Giornata
(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - LEVANTO CALCIO
CALVARESE 1923 - SAN CIPRIANO
CANALETTO SEPOR - FOLLO FOOTBALL CLUB
INTERCOMUNALE BEVERINO - VALLESCRIVIA 2018
MAGRA AZZURRI - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
SAMMARGHERITESE 1903 - ANGELO BAIARDO
SANTERENZINA - CAPERANESE 2015
TARROS SARZANESE SRL - SAN DESIDERIO
6ª Giornata
(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)
ANGELO BAIARDO - MAGRA AZZURRI
CAPERANESE 2015 - CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CALVARESE 1923
FOLLO FOOTBALL CLUB - INTERCOMUNALE BEVERINO
LEVANTO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL
SAMMARGHERITESE 1903 - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
SAN DESIDERIO - SAN CIPRIANO
VALLESCRIVIA 2018 - SANTERENZINA
7ª Giornata
(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - VALLESCRIVIA 2018
CALVARESE 1923 - SAN DESIDERIO
CANALETTO SEPOR - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
INTERCOMUNALE BEVERINO - SAMMARGHERITESE 1903
MAGRA AZZURRI - LEVANTO CALCIO
SAN CIPRIANO - FOLLO FOOTBALL CLUB
SANTERENZINA - ANGELO BAIARDO
TARROS SARZANESE SRL - CAPERANESE 2015
8ª Giornata
(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - SANTERENZINA
ANGELO BAIARDO - CANALETTO SEPOR
CAPERANESE 2015 - SAN CIPRIANO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOLLO FOOTBALL CLUB
LEVANTO CALCIO - CALVARESE 1923
SAMMARGHERITESE 1903 - MAGRA AZZURRI
SAN DESIDERIO - INTERCOMUNALE BEVERINO
VALLESCRIVIA 2018 - TARROS SARZANESE SRL
9ª Giornata
(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)
CALVARESE 1923 - CAPERANESE 2015
CANALETTO SEPOR - LEVANTO CALCIO
FOLLO FOOTBALL CLUB - SAN DESIDERIO
INTERCOMUNALE BEVERINO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
MAGRA AZZURRI - VALLESCRIVIA 2018
SAN CIPRIANO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
SANTERENZINA - SAMMARGHERITESE 1903
TARROS SARZANESE SRL - ANGELO BAIARDO
10ª Giornata
(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - TARROS SARZANESE SRL
ANGELO BAIARDO - SAN CIPRIANO
CAPERANESE 2015 - SAN DESIDERIO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - INTERCOMUNALE BEVERINO
LEVANTO CALCIO - FOLLO FOOTBALL CLUB
SAMMARGHERITESE 1903 - CANALETTO SEPOR
SANTERENZINA - MAGRA AZZURRI
VALLESCRIVIA 2018 - CALVARESE 1923
11ª Giornata
(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)
CALVARESE 1923 - ANGELO BAIARDO
CANALETTO SEPOR - VALLESCRIVIA 2018
FOLLO FOOTBALL CLUB - CAPERANESE 2015
INTERCOMUNALE BEVERINO - SANTERENZINA
MAGRA AZZURRI - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
SAN CIPRIANO - LEVANTO CALCIO
SAN DESIDERIO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
12ª Giornata
(30 Nov. 2025 - 12 Apr. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - CALVARESE 1923
ANGELO BAIARDO - SAN DESIDERIO
CAPERANESE 2015 - INTERCOMUNALE BEVERINO
LEVANTO CALCIO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
MAGRA AZZURRI - TARROS SARZANESE SRL
SAMMARGHERITESE 1903 - SAN CIPRIANO
SANTERENZINA - CANALETTO SEPOR
VALLESCRIVIA 2018 - FOLLO FOOTBALL CLUB
13ª Giornata
(07 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)
CALVARESE 1923 - SAMMARGHERITESE 1903
CANALETTO SEPOR - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CAPERANESE 2015
FOLLO FOOTBALL CLUB - ANGELO BAIARDO
INTERCOMUNALE BEVERINO - MAGRA AZZURRI
SAN CIPRIANO - VALLESCRIVIA 2018
SAN DESIDERIO - LEVANTO CALCIO
TARROS SARZANESE SRL - SANTERENZINA
14ª Giornata
(14 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA - FOLLO FOOTBALL CLUB
ANGELO BAIARDO - CAPERANESE 2015
LEVANTO CALCIO - INTERCOMUNALE BEVERINO
MAGRA AZZURRI - CALVARESE 1923
SAMMARGHERITESE 1903 - SAN DESIDERIO
SANTERENZINA - SAN CIPRIANO
TARROS SARZANESE SRL - CANALETTO SEPOR
VALLESCRIVIA 2018 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
15ª Giornata
(21 Dic. 2025 - 03 Mag. 2026)
CALVARESE 1923 - SANTERENZINA
CANALETTO SEPOR - MAGRA AZZURRI
CAPERANESE 2015 - LEVANTO CALCIO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - ANGELO BAIARDO
FOLLO FOOTBALL CLUB - SAMMARGHERITESE 1903
INTERCOMUNALE BEVERINO - TARROS SARZANESE SRL
SAN CIPRIANO - A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
SAN DESIDERIO - VALLESCRIVIA 2018