Calcio, Dego. Presentazione in piazza per la squadra biancoblu. Mignone: "Entusiasmo tangibile, condotta una campagna di mercato importante" (VIDEO)

Si respirata un bel clima di entusiasmo a Dego dopo l'arrivo di mister Frumento e una campagna acquisti pronta a far entusiasmare i tifosi valbormidesi.

Lo si è percepito in maniera chiara durante la serata della presentazione della Prima Sqaudra, con tanti sostenitori accorsi in piazza per acclamare i nuovi beniamini.

Una vicinanza percepita anche dal dirigente Massimo Mignone.

"Assistere a una manifestazione d'affetto così forte in un paese di circa 1500 persone non capita tutti i giorni. L'intera comunità di Dego è partecipe delle sorti della sua squadra e faremo il possibile per regalargli delle soddisfazioni. Soddisfatto del mercato? Abbiamo chiuso 5-6 operazioni davvero importanti rapportate alla categoria. L'unica nota stonata riguarda l'infortunio di Delfino: davanti siamo un po' contati ma valuteremo nei prossimi mesi se e come intervenire. In questo momento avrebbe poco senso inserire un giocatore in organico senza raziocinio".