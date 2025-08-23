 / Calcio

Calcio | 23 agosto 2025, 10:58

Calcio, Veloce. Primo giorno di scuola in Via Tissoni, il presidente Sanguineti: "Umiltà da neopromossa, ma pronti a battagliare con tutti" (VIDEO)

Calcio, Veloce. Primo giorno di scuola in Via Tissoni, il presidente Sanguineti: &quot;Umiltà da neopromossa, ma pronti a battagliare con tutti&quot; (VIDEO)

Si è tenuto ieri pomeriggio nella cornice del campo di Via Tissoni il tradizionale happening di inizio stagione per la Veloce.

La squadra di mister Ghione si è radunata in vista del via della preparazione, al termine di un'estate che ha visto i granata, pur neo promossi, grandi protagonisti in sede di mercato.

L'arrivo del ds Cosentino è stato fondamentale in quest'ottica, in un processo di rafforzamento di ogni componente del club ribadito dal presidente Francesco Sanguineti.


La rosa granata

Portieri

Marco Debenedetti (2003) – Confermato

Davide Siccardi (2005) – Confermato

Paolo Valenti (2003) – dal Spotornese
 

Difensori

Matteo Berardinucci (2005) – dal Speranza

Eugenio Calabrò (2000) – Confermato

Mattia Callandrone (1997) – Confermato

Alberto Carpita (1992) – Confermato

Davide Caviglia (2007) – Juniores

Lorenzo Crocilla (2000) – dal Legino

Matteo Marchi (1998) – dal Carcarese

Emilio Alberto Sanguineti (2005) – Confermato

Daniele Suetta (1977) – Confermato

Ludovico Testori (2001) – Confermato

Loris Torrini (1997) – Confermato

Bertrand Maria Viti (2005) – Confermato
 

Centrocampisti

Alessandro Bubba (1993) – Confermato

Leonardo Canevari (2003) – dal Spotornese

Niccolò Certoma’ (1998) – Confermato

Claudio Esposito (1992) – dal Savona

Suel Leskaj (1997) – dal Quiliano-Valleggia

Matteo Morin (2003) – Confermato

Matteo Francesco Revello (2004) – dal Legino

Alessio Salis (1990) – dal Savona

Luca Valdora (1997) – Confermato
 

Attaccanti

Roman Bruzzone (2001) – Confermato

Matteo Favara (2001) – Confermato

Davide Panucci (1998) – dal Speranza

Niccolò Piu (2000) – dal Savona

Francesco Spotorno (2007) – Juniores

Federico Vallone (1988) – Confermato

Luca Vario (1997) – Confermato



Organigramma Tecnico

Allenatore: Massimiliano Ghione

Vice allenatore: Luca Scarfo’

Vice allenatore: Luca Vassalli

Preparatore portieri: Luca Cerone

Massaggiatore: Enrico Cossetta
 

 Organigramma Societario

Presidente: Francesco Sanguineti

Vice Presidente: Maurizio Barone

Direttore Generale: Lucio Robustelli

Direttore Sportivo: Andrea Cosentino

Segretario 1ª Squadra: Piero Ferraro

Segretario Settore Giovanile e Tesoriere: Salvatore Lorito

Responsabile Settore Giovanile: Giancarlo Aismondo

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Alessandro Morbelli

Responsabile Scuola Calcio: Tiziano Esposito

Dirigente e Responsabile impianti: Alessandro Siccardi

Dirigenti: Adriano Falco, Mario Pistone, Ezio Bottasso

Accompagnatore: Antonino Cannella

Social Media Manager: Giuseppe Peritore

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium