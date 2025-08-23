Calcio, Veloce. Primo giorno di scuola in Via Tissoni, il presidente Sanguineti: "Umiltà da neopromossa, ma pronti a battagliare con tutti" (VIDEO)

Si è tenuto ieri pomeriggio nella cornice del campo di Via Tissoni il tradizionale happening di inizio stagione per la Veloce.
La squadra di mister Ghione si è radunata in vista del via della preparazione, al termine di un'estate che ha visto i granata, pur neo promossi, grandi protagonisti in sede di mercato.
L'arrivo del ds Cosentino è stato fondamentale in quest'ottica, in un processo di rafforzamento di ogni componente del club ribadito dal presidente Francesco Sanguineti.
La rosa granata
Portieri
Marco Debenedetti (2003) – Confermato
Davide Siccardi (2005) – Confermato
Paolo Valenti (2003) – dal Spotornese
Difensori
Matteo Berardinucci (2005) – dal Speranza
Eugenio Calabrò (2000) – Confermato
Mattia Callandrone (1997) – Confermato
Alberto Carpita (1992) – Confermato
Davide Caviglia (2007) – Juniores
Lorenzo Crocilla (2000) – dal Legino
Matteo Marchi (1998) – dal Carcarese
Emilio Alberto Sanguineti (2005) – Confermato
Daniele Suetta (1977) – Confermato
Ludovico Testori (2001) – Confermato
Loris Torrini (1997) – Confermato
Bertrand Maria Viti (2005) – Confermato
Centrocampisti
Alessandro Bubba (1993) – Confermato
Leonardo Canevari (2003) – dal Spotornese
Niccolò Certoma’ (1998) – Confermato
Claudio Esposito (1992) – dal Savona
Suel Leskaj (1997) – dal Quiliano-Valleggia
Matteo Morin (2003) – Confermato
Matteo Francesco Revello (2004) – dal Legino
Alessio Salis (1990) – dal Savona
Luca Valdora (1997) – Confermato
Attaccanti
Roman Bruzzone (2001) – Confermato
Matteo Favara (2001) – Confermato
Davide Panucci (1998) – dal Speranza
Niccolò Piu (2000) – dal Savona
Francesco Spotorno (2007) – Juniores
Federico Vallone (1988) – Confermato
Luca Vario (1997) – Confermato
Organigramma Tecnico
Allenatore: Massimiliano Ghione
Vice allenatore: Luca Scarfo’
Vice allenatore: Luca Vassalli
Preparatore portieri: Luca Cerone
Massaggiatore: Enrico Cossetta
Organigramma Societario
Presidente: Francesco Sanguineti
Vice Presidente: Maurizio Barone
Direttore Generale: Lucio Robustelli
Direttore Sportivo: Andrea Cosentino
Segretario 1ª Squadra: Piero Ferraro
Segretario Settore Giovanile e Tesoriere: Salvatore Lorito
Responsabile Settore Giovanile: Giancarlo Aismondo
Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Alessandro Morbelli
Responsabile Scuola Calcio: Tiziano Esposito
Dirigente e Responsabile impianti: Alessandro Siccardi
Dirigenti: Adriano Falco, Mario Pistone, Ezio Bottasso
Accompagnatore: Antonino Cannella
Social Media Manager: Giuseppe Peritore