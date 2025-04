L'ingauna Anna Balbis, regina dei 50 rana: la neocampionessa italiana della RN Raineri ospite speciale di ‘A Voce Aperta’ (video)

Puntata speciale, quella di oggi di ‘A Voce Aperta’, che per l’occasione si trasforma in ‘Voce dello Sport’ per celebrare un’impresa straordinaria: Anna Balbis, giovane nuotatrice della Rari Nantes Raineri Imperia, è la nuova campionessa italiana nei 50 metri rana. Un risultato che conferma il talento cristallino dell’atleta giallorossa, esploso in tutto il suo splendore ai Criteria BPER, tenutisi allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Le interviste

Soltanto tre giorni prima,aveva conquistato una preziosa medaglia d’argento nei 100 metri rana, lasciando già intravedere un potenziale da vertice assoluto. Ma è nella gara sprint, i 50 metri, che la giovane promessa ha compiuto la sua impresa: una partenza perfetta, una bracciata potente e precisa, e un tocco finale che l’ha portata sul gradino più alto del podio. Il tricolore sulle spalle, il sorriso emozionato e gli occhi già rivolti verso nuovi obiettivi.

Anna è intervistata insieme a tre figure chiave del suo percorso sportivo: il direttore generale della Rari Nantes Raineri Imperia, Matteo Gai, il suo allenatore, Renato Marchelli, e lo sponsor della squadra, Giacomo Rinaldi, dell’Antica Azienda Raineri. Un confronto ricco di emozioni, in cui è emersa non solo la determinazione di Anna, ma anche la solidità del team che la sostiene dentro e fuori dalla vasca.

Proprio Giacomo Rinaldi, visibilmente orgoglioso del successo della giovane atleta, ha colto l’occasione per consegnarle un costume speciale celebrativo, realizzato per ricordare la vittoria di Riccione: un simbolo del traguardo raggiunto, ma anche uno stimolo a continuare a sognare in grande.

Anna, con la maturità e la grinta che la contraddistinguono, non si è lasciata andare ai festeggiamenti: “Sono felice, ma la testa è già ai prossimi impegni. Voglio continuare a migliorarmi e rappresentare al meglio la mia società e la mia città”, dichiara con entusiasmo.

Una giovane campionessa con i piedi per terra e il futuro nelle mani. E oggi, più che mai, tutto lo sport imperiese fa il tifo per lei.