Calciomercato. Ultimo annuncio per il Legino, l'attacco si completa con Iacopo Minardi

Mancava ormai un solo giocatore all'appello per il Legino rispetto alla rosa presentata da mister Tobia per la preparazione estiva.
Poco fa la società verdeblu ha infatti confermato l'ingaggio di Iacopo Minardi.
L'attaccante classe 1992 saprà garantire ulteriore fisicità al reparto offensivo savonese, dopo le ultime annate disputate tra Arenzano e Masone.
Proprio con i crociati, Minardi, ha messo a segno sette reti nell'ultima stagione.
L'annuncio:
La società annuncia ufficialmente di aver trovato l'accordo per l'attaccante Iacopo Minardi.
Il classe 92' arriva dalla sua ultima stagione ad Arenzano in eccellenza, dove ha messo a segno 8 centri, esperienza maturata in diverse squadre di categoria superiore; nelle fila della Vogherese in Serie D.
Contratto che garantisce le sue prestazioni sportive fino a Giugno 2026.
Tutta la società rinnova il benvenuto a Iacopo e un profondo in bocca al lupo per la stagione.