Torneo di Burraco Friendly a Carcare: grande successo con undici tavoli di gioco

In occasione dei festeggiamenti per l’Antica Fiera del Bestiame, il Comune di Carcare ha indetto e patrocinato, per la serata del 28 agosto, un Torneo di Burraco Friendly gratuito e a libera partecipazione. L’iniziativa è stata realizzata presso il Centro Polifunzionale di Carcare, a cura della sezione valbormidese di Anteas Savona, del Circolo Bridge e Burraco di Cairo Montenotte e dell’associazione Maniman di Savona.

Un buon numero di giocatori e giocatrici di burraco, più esperti o alle prime armi — precisamente 11 tavoli — ha preso parte alla kermesse, sapientemente curata dal responsabile del Circolo Bridge e Burraco di Cairo Montenotte, Francesco Ghiso, insieme all’arbitro ufficiale Burraco Libertas, Lorenza Beltrame. Il successo più grande è stato nell’aver promosso questa disciplina, dal forte senso aggregativo, che i volontari di Anteas portano avanti tutti i venerdì, presso il Centro Polifunzionale di Carcare, dalle 15 alle 17 circa.

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Carcare, Roberto Mirri, e i volontari di Anteas, che hanno curato e offerto il buffet. Inoltre, ai partecipanti sono state donate alcune creazioni manuali, frutto delle varie iniziative a carattere creativo che i volontari di Anteas organizzano presso il Centro Polifunzionale di Carcare, dalle 15 alle 17 circa, nelle giornate di lunedì e mercoledì. Tutti i laboratori sono gratuiti e aperti a tutti.