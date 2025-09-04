 / Motori

Motori | 04 settembre 2025, 17:05

Motori, RiVWiera: il 6 e 7 settembre a Savona Maggiolini e derivati Volkswagen per uno scopo benefico

Per due giorni l’area del Prolungamento sarà pacificamente invasa: i proventi raccolti verranno devoluti all’Associazione Ligure sindrome X-Fragile

Il prossimo sabato 6 e domenica 7 Settembre si terrà al Prolungamento di Savona la decima edizione del RiVWiera, un raduno internazionale di appassionati e possessori di Maggiolini e derivati raffreddati ad aria Volkswagen degli anni ‘60’/70 e ‘80.

Per due giorni l’area sarà pacificamente invasa da Maggiolini/oni, pulmini, dune buggies con relativi equipaggi provenienti dal centro/nord Italia ma anche dall’estero.

Il sabato pomeriggio ci sarà una sfilata per il centro della città con successivo trasferimento sull’altopiano delle Manie per la serata e il pernotto.

Domenica gran finale al Prolungamento con l’esposizione dei mezzi/attività ed esposizione del mezzo in bella vista dalla mattina al pomeriggio.

La manifestazione è organizzata dall’Aps Lenti e Contenti di Savona e, come sempre, avrà uno scopo benefico e i proventi raccolti quest’anno verranno devoluti all’Associazione Ligure sindrome X-Fragile…un motivo in più per non mancare!

#portaloalmare è l’ “hashtag” ufficiale del RiVWiera…mancate solo voi!

Per ulteriori info ——> www.rivwiera.blogspot.com 

Redazione

