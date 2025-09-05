Football americano: Pirates 1984, al via la campagna di reclutamento con il camp tecnico valutativo

I Pirates 1984 aprono ufficialmente la campagna di reclutamento per la stagione 2025-2026 con un Camp Tecnico Valutativo dedicato a chi vuole avvicinarsi al football americano. L’appuntamento è fissato per il 5, 6 e 7 settembre al Pirates Field di Luceto, con sessioni mattutine dalle 10 alle 12.30 e pomeridiane dalle 14 alle 17.

Il Team Manager Alessandro Maffei spiega:

“Il 5, 6 e 7 settembre si apriranno le porte del campo di Luceto per dare la possibilità a tutti gli sportivi interessati al football americano di provare questa disciplina. Avremo con noi parte dello staff tecnico della Prima Squadra: in prima linea coach Modena, affiancato da altri allenatori. Ci mettiamo a completa disposizione per raccogliere giovani, ragazzi e ragazze, che vogliono vivere quest’esperienza e avvicinarsi a questo sport. Il Camp è totalmente gratuito e il nostro obiettivo è stimolare la curiosità dei giovani verso il football americano. I materiali e le attrezzature saranno di altissimo livello, perché vogliamo far sperimentare questo sport al meglio”.

Particolare attenzione sarà rivolta alla Flag Football, la versione senza contatto, su cui la società intende investire con decisione. “Vogliamo rafforzare la squadra femminile di Flag e il settore giovanile” sottolinea Maffei.

Il Camp non si rivolge esclusivamente ai più giovani: “Sebbene l’iniziativa sia pensata principalmente per il reclutamento di ragazzi e ragazze, non escludiamo di accogliere anche atleti provenienti da altre discipline. In molti sport, a 25 o 30 anni, l’attività agonistica si chiude: il football americano, invece, può offrire una seconda giovinezza. Abbiamo avuto un atleta che ha giocato fino a 48 anni in Prima Divisione. È un’opportunità per tutti gli sportivi di Savona e dintorni che vogliamo offrire gratuitamente”.

Durante le giornate si lavorerà soprattutto su esercizi propedeutici, finalizzati a migliorare la gestione del pallone e dei movimenti: “Questo ci permetterà – aggiunge il Team Manager – di valutare insieme ai partecipanti le reali possibilità di inserimento in un roster importante come quello della Prima Divisione. Avremo anche ragazzi provenienti da Genova: ci aspettiamo una grande partecipazione a questo camp”.

“La stagione si riapre dopo i risultati dello scorso anno - aggiunge Alfredo Giuso Delalba, head coach dei Pirates 1984 - ripartiamo subito con un camp di tre giorni dedicato al reclutamento dei ragazzi, che rappresentano la nostra base. In Liguria questo è un lavoro particolarmente arduo, anche a causa della conformazione del territorio. Il 13 e 14 settembre ci sarà invece il consueto Camp di apertura stagione: un technical camp in cui si lavora sugli aspetti tecnici dei vari ruoli, con una partitella nel pomeriggio”.

“Per la prossima stagione gli obiettivi sono sicuramente più ambiziosi. A differenza dell’ultima annata, in cui abbiamo dovuto lottare non solo contro gli avversari ma anche con difficoltà interne – cinque cambi in cabina di regia hanno inevitabilmente lasciato un segno – siamo comunque riusciti a salvarci, nonostante lo scetticismo e le critiche di molti haters. Ora l’obiettivo minimo è raggiungere i playoff, e siamo determinati a farcela. Per come abbiamo lavorato in questi anni, dev’essere un percorso in crescita: nel giro di un paio di stagioni vogliamo arrivare là in alto”, ha concluso l'head coach dei Pirates.