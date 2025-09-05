Calcio. Un altro passo avanti per il Ceriale, inaugurato il campo a 9 "Merlo B" (VIDEO)

Venerdì 5 settembre 2025 è stata una giornata molto importante per il Ceriale Calcio, con l’inaugurazione del nuovo campo sintetico a 9 del Merlo "B", calpestato per la prima volta dai bambini del Settore Giovanile del Club.

L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella volontà del club di offrire ai propri tesserati e alle loro famiglie strutture sempre più moderne e funzionali.

Durante la cerimonia, il Sindaco di Ceriale, Marinella Fasano, ha dichiarato: “Questo campo è veramente bello. Bisogna anche fare i complimenti all'Ufficio Tecnico, in particolare a Luigi Giordano. Questi bambini sono meravigliosi: vi auguro di divertirvi, di giocare e di essere sempre i migliori”.

Anche l’Assessore allo Sport, Daniele Gaglioti, ha preso la parola: “Questo è un tassello fondamentale per Ceriale Calcio affinché possano svolgere la loro opera in maniera eccezionale come stanno facendo”.

Il Vicesindaco Luigi Giordano ha commentato: “Questa è un po' la continuità di quello che abbiamo fatto nel campo a 11. Questo per fare in modo che atleti e bambini possano esprimersi al meglio nel loro sport. È veramente un'attrazione, abbiamo un polo sportivo che non hanno tutti e questo ci inorgoglisce perché sicuramente faremo delle ottime aggregazioni per i bambini e i campionati sicuramente saranno una conseguenza di questo sforzo che abbiamo fatto per tutelare tutti i bambini e i giovani”.

Infine, il Presidente Giuseppe Fresia ha accompagnato simbolicamente la prima corsa sul nuovo prato verde, dando ufficialmente il via all’utilizzo dell’impianto.