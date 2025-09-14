Calcio, Serie D. Il Vado cerca conferme ad Asti, primo appuntamento interno per Celle Varazze e Cairese

I risultati della prima giornata hanno subito creato un certo livello di curiosità tra gli appassionati, in attesa di capire cosa racconteranno i secondi 90 minuti di gioco nel girone A del campionato di Serie D.

Il Vado sarà infatti chiamato alla prima trasferta stagionale, dopo il doppio successo sulla Sanremese e le buone sensazioni lasciate sul rettangolo verde. L'avversario di giornata sarà l'Asti di mister Cascino, reduce dalla vittoria all'esordio sul campo del Gozzano.

Missione riscatto, invece, per Celle Varazze e Cairese, seppur le civette e i gialloblu abbiano trasmesso sensazioni diverse all'esordio: i ragazzi di Pisano hanno ben impressionato a Ligorna, cedendo solo nel recupero dopo essersi portati per due volte in vantaggio, mentre i valbormidesi hanno stati annichiliti nel giro di pochi minuti dal Chisola.

Club Milano e Lavagnese saranno due cartine tornasole interessanti, con l'obiettivo di iniziare a porre il primo fieno in cascina.