Swimtheisland: nel Golfo dell’Isola brillerà anche l’argento mondiale di Barbara Pozzobon

Una stella del fondo mondiale brillerà in provincia di Savona per accogliere l’autunno celebrando i tre lustri di un anniversario molto amato nel mondo delle acque libere. Sabato 4 e domenica 5 ottobre nel Golfo dell’Isola ligure l’azzurra Barbara Pozzobon, fresco argento della 4x1500m mista di Singapore, accompagnerà le bracciate dei protagonisti della tappa conclusiva di SWIMTHEISLAND, organizzata da TriO Events e sostenuta dalla destinazione turistica, nata dalla sinergia dei Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, e dal main sponsor arena con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona.





Reduce dal secondo gradino del podio asiatico di squadra in compagnia di Guidi, Taddeucci e Paltrinieri, oltre ad un ottimo decimo piazzamento individuale, la 31enne trevigiana delle Fiamme Oro farà da apripista in occasione della Classic Swim e sarà presente al villaggio nel corso del weekend per raccontare il suo rapporto con la disciplina, dare consigli ai giovani appassionati e ripercorrere la propria carriera, che comprende, solo tra gli ultimi successi, le medaglie individuali agli Europei di Belgrado 2024 (oro 25 km e argento 10 km), l’oro 4x1500m mista ai Mondiali 2023 di Fukuoka e l’argento agli Europei di Roma 2022 (25 km).





Una stagione di grandi soddisfazioni, che ora la proietta verso gli Europei 2026: “Dopo un anno così intenso e ricco di emozioni, essere a SWIMTHEISLAND ha per me un sapore speciale. Le acque libere sono una parte fondamentale della mia vita e poterle condividere con tanti appassionati e giovani è un grande privilegio. Questo evento non è solo una gara, ma una vera festa del nuoto, in uno scenario unico come il Golfo dell’Isola. Spero che la mia esperienza possa ispirare chi si tuffa per passione e per sfida personale - le parole di Pozzobon”.





48 ORE DI NUOTO PER TUTTI

Ai Bagni Bahia Blanca di Spotorno la spiaggia sarà gremita per 48 intense ore di sport, musica e divertimento grazie ai già oltre 2.100 iscritti, dato in costante crescita, dai 6 agli 89 anni di età, in rappresentanza di 11 Paesi, tra cui Svizzera, Polonia, Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti. Le competizioni prenderanno il via nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi sabato 4 ottobre: in apertura (ore 10.30) le sfide sugli 800m con Sprint Challenge, Family Team Event e MWM Relay, format che puntano sulla velocità e sulla condivisione. La prima giornata coinvolgerà, inoltre, i giovanissimi con KID’sTHEISLAND (ore 14.30) sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni), per concludersi (ore 15.30) con la Short Swim (1.800m).





Domenica 5 ottobre risveglio all’alba (ore 7.30) all’insegna della meraviglia con la Sunrise Swim (1.100m) e, in successione (ore 10), la Classic (3.500m), lungo il cui tracciato verranno doppiati gli scogli dei Predani con un giro completo dell’isola, famosa per la sua forma a cuore. Alcuni nuotatori affronteranno poi (ore 12.30) la Long (6.000m), effettuando un primo giro sul percorso della Classic e un secondo giro con nuovo periplo dell’isola. Alla premiazione (ore 15.30) riconoscimenti anche ai migliori piazzamenti della Combined (Short+Classic) e della Super Combined Swim (Classic+Long).





Il circuito, i cui ulteriori appuntamenti sono stati ospitati dai Comuni di San Teodoro e Sirmione, ha potuto contare sulla solida collaborazione di un partner d’eccellenza come arena. Un marchio, da sempre sinonimo di innovazione, performance e passione, che condivide l’impegno nel rendere l’esperienza dell’open water swimming più coinvolgente per tutti, dai professionisti agli amatori, dentro e fuori dall’acqua.





“SWIMTHEISLAND è la manifestazione simbolo del Golfo dell’Isola, nata e cresciuta qui fino a diventare, in quindici anni, un evento capace di andare oltre lo sport. Rappresenta infatti un’esperienza che intreccia ambiente, natura e territorio con turismo e accoglienza, valori che appartengono alla comunità locale. Il fascino dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, la storia e le tradizioni dei borghi marinari di Spotorno, Noli e Bergeggi, insieme all’autenticità di Vezzi Portio, trovano nell’evento la loro espressione ideale. Realtà diverse ma unite dalla stessa volontà di valorizzare e promuovere le proprie bellezze naturali e culturali. Per i sindaci del Golfo, SWIMTHEISLAND è motivo di orgoglio e gratitudine verso chi lo organizza e verso i tanti atleti e appassionati che ogni anno scelgono queste acque. La manifestazione racconta una comunità che sa coniugare radici e futuro, mare e terra, sport e cultura dell’accoglienza - così Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, comune capofila del Golfo dell'Isola”.