Pietra Ligure, un nuovo polo dedicato al mare: “Turismo, ambiente ed esperienze outdoor per una città sempre più sostenibile”

Un nuovo spazio affacciato sul mare, pensato per unire sport, educazione ambientale e turismo esperienziale.

È stato inaugurato sul Lungomare di Levante “Falcone Borsellino” il nuovo polo cittadino dedicato alle attività legate al mare, frutto di un progetto di riqualificazione che segna un passo importante nella strategia di valorizzazione sostenibile del litorale pietrese.

Dopo una fase sperimentale avviata con successo durante l’estate, l’area diventa ora a tutti gli effetti un punto di riferimento per chi vuole vivere il mare in modo attivo, consapevole e rispettoso dell’ambiente, superando il tradizionale concetto di turismo balneare.

Il progetto, finanziato con contributi ministeriali del FUT – Fondo Unico del Turismo – e con fondi comunali provenienti da oneri, ha riguardato la riqualificazione dei “setti” prospicienti le spiagge libere di levante. L’obiettivo è offrire un’esperienza a 360 gradi che unisce outdoor, educazione e conoscenza del territorio, con particolare attenzione alla beach rock, la formazione geologica marina che si estende per oltre 600 metri lungo il litorale e che rappresenta un prezioso scrigno di biodiversità.

“Con questo intervento rendiamo ancora più accessibile e attrattivo il nostro fronte mare, offrendo spazi sicuri, funzionali e moderni per chi ama vivere il mare in tutte le sue forme – dichiara il sindaco Luigi De Vincenzi – È un tassello importante della nostra visione di città sostenibile, accogliente e innovativa, dove ambiente, cultura e turismo si integrano in un’unica offerta di qualità”.

L’area sarà gestita in collaborazione con associazioni ed enti locali specializzati in sport outdoor e educazione ambientale, garantendo una programmazione di attività ed eventi durante tutto l’anno. Tra le proposte già sperimentate spiccano le escursioni guidate di snorkeling alla scoperta della beach rock curate dall’associazione Salto nel Blu e i laboratori didattici sul mare promossi da Davide Siri.

“In linea con i progetti di turismo esperienziale già avviati con successo dall’amministrazione, il nuovo polo rappresenta un’evoluzione della nostra offerta turistica che si arricchisce di proposte autentiche, inclusive e in contatto diretto con il territorio – spiega l’assessore al Turismo Daniele Rembado – Coniughiamo avventura, educazione e sostenibilità per far conoscere da vicino le meraviglie del mare pietrese. Dopo aver investito sulle attività esperienziali legate alla valorizzazione dei sentieri e alla scoperta del nostro entroterra, con questo importante intervento di riqualificazione ci siamo focalizzati sulle attività esperienziali outdoor legate al mare, strutturandone, e siamo i primi a farlo in Riviera, le attività e i servizi in modo organizzato e promuovendo un’ulteriore impulso alla destagionalizzazione turistica attraverso la fruizione di questi spazi non solo durante la stagione estiva”.

Grande attenzione è dedicata alla tutela ambientale. “Il nuovo spazio rappresenta una significativa opportunità per tutelare e valorizzare gli habitat costieri della beachrock, importante formazione geologica che presenta notevoli peculiarità per i popolamenti biologici di specie protette di fauna e flora marina – sottolinea l’assessore all’Ambiente Cinzia Vaianella – Sarà un luogo di apprendimento e di connessione con l'ambiente marino in chiave ecologica, con il quale promuovere la sostenibilità ambientale e la conoscenza e il rispetto per il nostro patrimonio naturale attraverso l’informazione e la formazione e attività come laboratori per bambini e giornate di citizen science contribuendo a preservare l’ambiente, migliorarne la fruizione e renderlo più attrattivo per un pubblico diversificato in un’ottica di sviluppo turistico ed economico”.

Un progetto che si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana. “Si tratta di un intervento dal significativo valore strategico, un ulteriore passo in avanti nel progetto di riqualificazione del waterfront cittadino – conclude l’assessore al Demanio e ai Lavori pubblici Francesco Amandola – L'area, completamente rinnovata, è stata pensata per essere funzionale e accogliente, con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica, attirando visitatori anche al di fuori dei mesi estivi”.