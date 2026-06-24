Calciomercato | Speranza, confermata l'ossatura, sono ben 12 i rinnovi

La notizia dell'ingaggio di mister Alessio Ponte ha aperto di fatto la serie di annunci per lo Speranza.
In attesa dell'apertura delle liste di trasferimento, la società rossoverde ha provveduto a ufficializzare ben 12 rinnovi.
In Difesa: Arrivano le conferme di pilastri del reparto arretrato come Nicola Orsolini, Matteo Esposito, Fabio Fancellu e Lorenzo Gallo
A Centrocampo: Qualità, corsa e geometrie restano assicurate grazie ai rinnovi di Lorenzo Carocci, Simone Alò, Giovanni Molinari e Tommaso Pelagalli, elementi in grado di dare equilibrio alla linea mediana.
In Attacco: Il reparto avanzato mantiene intatto il proprio potenziale offensivo con la permanenza di Alberto Fanelli, Davide Di Nardo, Luca Bianchi e Marco Sciutto, pronti a scardinare le difese avversarie.