Pallapugno | Il riepilogo completo di tutti i risultati

SERIE A Banca d’Alba -

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 12; Gottasecca 9; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.





SERIE B - Seconda di ritorno

Prodeo Chiusavecchia-Centro Incontri Us Gallese 9-5

Officine Pesce Bubbio-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1

Benese-Virtus Langhe 8-9

Alusic Merlese-Valle Bormida 6-9

Speb-Pieve di Teco 9-5

Castiati Neivese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-5

Riposa: Amici del Castello

Classifica : Castiati Neivese 11; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco 9; Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Valle Bormida 8; Centro Incontri Us Gallese e Virtus Langhe 7; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 3.





SERIE C1 - Prima di ritorno

Monticellese-Pro Paschese 9-4

Subalcuneo-Gottasecca 4-9

Don Dagnino-San Biagio 9-4

Duseu-Bormidese 9-3

Ricca-Castiati Castagnole 9-6

Virtus Langhe-Ceva 2-9

Classifica : Gottasecca 11; Ricca 10; Monticellese 9; Ceva 8; Duseu 7; Pro Paschese 6; Castiati Castagnole e Don Dagnino 5; Virtus Langhe 4; Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.





COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 15 luglio ore 21

a Ricca: Ricca-Monticellese

Lunedì 20 luglio ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Ceva





SERIE C2 Girone A -

Classifica : Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 8; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B -

Classifica : Monastero Dronero 6; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.





COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione

Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4

Mercoledì 24 giugno ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu - Recupero prima ritorno

Monastero Dronero-Peveragno 9-1

Classifica : Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso -

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.





FEMMINILE -

Classifica : Amici del Castello 3; Canalese A e San Leonardo 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.





UNDER 21 - Posticipi prima di ritorno

Albese-Cortemilia 7-9

Araldica Castagnole-Merlese 4-9

Classifica : Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo e Cortemilia 6; Araldica Castagnole e Merlese 4; Albese e Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.





ALLIEVI Girone A - Posticipo t erza di ritorno

Speb-Ricca 2-8

Classifica : Speb 7; Ricca 6; Don Dagnino e San Leonardo 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.

ALLIEVI Girone B -

Classifica : Subalcuneo A e Pro Paschese B 5; Bormidese 4; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.





COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu -

Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone Rosso -

Classifica : Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.





ESORDIENTI Girone A - Prima di ritorno

Araldica Castagnole-Pro Paschese B 1-7

Ceva-Neivese A 0-7

Ricca-Valle Bormida 7-0

Mercoledì 24 giugno ore 18.30

a Imperia: San Leonardo-Alta Langa

Riposa: Merlese B

Classifica : Ricca 9; San Leonardo 7; Pro Paschese B e Alta Langa 6; Neivese A 5; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.



ESORDIENTI Girone B - Prima di ritorno

Amici del Castello-Cortemilia 0-7

Albese B-Neivese C 7-6

Merlese A-Albese A 7-5

Don Dagnino-Pro Paschese A 7-1

Riposa: Neivese B

Classifica : Cortemilia 9; Merlese A 7; Neivese B e Albese A 6; Don Dagnino 4; Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.





PULCINI Girone A - Posticipo prima di ritorno

Pro Paschese-Ricca 1-7

Classifica : San Leonardo 8; Speb, Pro Paschese e Ricca 5; Don Dagnino 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)



PULCINI Girone B -

Classifica : Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 7; Albese 6; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio e Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)





COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 8 luglio ore 19.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese

Giovedì 9 luglio ore 19.30

a Imperia: San Leonardo: Monastero DroneroB





PROMOZIONALI Girone A -

Classifica : Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.



PROMOZIONALI Girone B -

Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.



PROMOZIONALI Girone C -

Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.



PROMOZIONALI Girone D -

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.



PROMOZIONALI Girone E -

Classifica : Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.



PROMOZIONALI Girone F - Prima giornata a Canale

Canalese B-Monticellese 0-5

Canalese B-Canalese A 2-5

Canalese A-Monticellese 5-3

Classifica : Canalese A 2; Monticellese 1; Canalese B 0.



PROMOZIONALI Girone G -

Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.



PROMOZIONALI Girone H - Seconda giornata a San Benedetto Belbo

Alta Langa A-Ceva 5-1

Alta Langa A-Gottasecca 5-1

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Alta Langa B-Ceva 0-5

Alta Langa B-Gottasecca 0-5

Gottasecca-Ceva 5-4

Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.