Pallapugno | Il riepilogo completo di tutti i risultati

SERIE A Banca d’Alba -
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 12; Gottasecca 9; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.
SERIE B - Seconda di ritorno
Prodeo Chiusavecchia-Centro Incontri Us Gallese 9-5
Officine Pesce Bubbio-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1
Benese-Virtus Langhe 8-9
Alusic Merlese-Valle Bormida 6-9
Speb-Pieve di Teco 9-5
Castiati Neivese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-5
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Castiati Neivese 11; Prodeo Chiusavecchia e Speb 10; Pieve di Teco 9; Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Valle Bormida 8; Centro Incontri Us Gallese e Virtus Langhe 7; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 3.
SERIE C1 - Prima di ritorno
Monticellese-Pro Paschese 9-4
Subalcuneo-Gottasecca 4-9
Don Dagnino-San Biagio 9-4
Duseu-Bormidese 9-3
Ricca-Castiati Castagnole 9-6
Virtus Langhe-Ceva 2-9
Classifica: Gottasecca 11; Ricca 10; Monticellese 9; Ceva 8; Duseu 7; Pro Paschese 6; Castiati Castagnole e Don Dagnino 5; Virtus Langhe 4; Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A -
Classifica: Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 8; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B -
Classifica: Monastero Dronero 6; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4
Mercoledì 24 giugno ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Recupero prima ritorno
Monastero Dronero-Peveragno 9-1
Classifica: Monastero Dronero 3; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso -
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 3; Canalese A e San Leonardo 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Posticipi prima di ritorno
Albese-Cortemilia 7-9
Araldica Castagnole-Merlese 4-9
Classifica: Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo e Cortemilia 6; Araldica Castagnole e Merlese 4; Albese e Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Posticipo terza di ritorno
Speb-Ricca 2-8
Classifica: Speb 7; Ricca 6; Don Dagnino e San Leonardo 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B -
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 5; Bormidese 4; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu -
Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso -
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Prima di ritorno
Araldica Castagnole-Pro Paschese B 1-7
Ceva-Neivese A 0-7
Ricca-Valle Bormida 7-0
Mercoledì 24 giugno ore 18.30
a Imperia: San Leonardo-Alta Langa
Riposa: Merlese B
Classifica: Ricca 9; San Leonardo 7; Pro Paschese B e Alta Langa 6; Neivese A 5; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Prima di ritorno
Amici del Castello-Cortemilia 0-7
Albese B-Neivese C 7-6
Merlese A-Albese A 7-5
Don Dagnino-Pro Paschese A 7-1
Riposa: Neivese B
Classifica: Cortemilia 9; Merlese A 7; Neivese B e Albese A 6; Don Dagnino 4; Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 2; Amici del Castello 0.
PULCINI Girone A - Posticipo prima di ritorno
Pro Paschese-Ricca 1-7
Classifica: San Leonardo 8; Speb, Pro Paschese e Ricca 5; Don Dagnino 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B -
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 7; Albese 6; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio e Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero DroneroB
PROMOZIONALI Girone A -
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B -
Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.
PROMOZIONALI Girone C -
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D -
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E -
Classifica: Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone F - Prima giornata a Canale
Canalese B-Monticellese 0-5
Canalese B-Canalese A 2-5
Canalese A-Monticellese 5-3
Classifica: Canalese A 2; Monticellese 1; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G -
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Seconda giornata a San Benedetto Belbo
Alta Langa A-Ceva 5-1
Alta Langa A-Gottasecca 5-1
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Gottasecca-Ceva 5-4
Classifica: Gottasecca 5; Alta Langa A 4; Ceva 3; Alta Langa B 0.
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