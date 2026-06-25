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Altri sport | 25 giugno 2026, 11:29

Editoria | “Ogni passo conta”, sarà presentata ad Albenga l'opera prima di Fabrizio Fattor

Il diario di viaggio verso la maratona di Amburgo è stato scritto a quattro mani con Roberto Monleone

Editoria | “Ogni passo conta”, sarà presentata ad Albenga l'opera prima di Fabrizio Fattor

Avrà luogo nell'ambito della manifestazione "Un mare di fitness" - ad Albenga in piazza De Andrè, dal 26 al 28 giugno - l'esordio al pubblico del volume "Sixty for good - Ogni passo conta", opera prima di Fabrizio Fattor (con Roberto Monleone).  

Si tratta del diario di viaggio verso la maratona di Amburgo, disputata dall'autore per festeggiare il suo sessantesimo compleanno: un racconto di corsa e di vita, alla ricerca dell'eco prodotta dai passi, compiuti sulla strada e non soltanto.  

Il ricavato sarà interamente devoluto all'APS Rachele Franchelli: contribuirà a una raccolta fondi che sostiene l’acquisto di apparecchiature medicali per il reparto di Neuro-Oncologia dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.  

Il libro verrà presentato meglio durante la rassegna "Albenga d'autore 2026", dal 3 al 7 luglio prossimi. 

cs

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