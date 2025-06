Rari Nantes Savona. Il centrovasca Andrea Condermi diventa biancorosso: "Convinto da coach Angelini, arrivo in un club con una storia"

La BPER R.N. Savona ha raggiunto raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il centrovasca Andrea Condemi.

Andrea Condemi è nato a Catania il 27 febbraio 2001. Ha iniziato a giocare nella Blue Team dove è rimasto fino ai 14 anni. Quindi, è passato alla Nuoto Catania dove ha partecipato a due campionati di A2 conquistando una promozione e dove ha esordito in Serie A1. Si è poi trasferito all’Ortigia di Siracusa dove ha militato per 5 stagioni conquistando uno Scudetto con la squadra under 20 nel 2021 e partecipato ad una coppa dei campioni ed a quattro coppe Len. L’anno scorso ha giocato nella De Akker Bologna.

Ha fatto parte delle Nazionali giovanili con le quali ha partecipato ad un Europeo e a due Mondiali. Con la calottina azzurra ha conquistato un argento nel Campionato Mondiale Under 20 nel 2021.

“Ho scelto Savona - spiega Condermi - perché è una società con una storia, delle fondamenta solide e pronta a competere nella pallanuoto che conta, come ha già fatto negli ultimi anni. La cosa che mi ha convinto a partecipare al progetto del Savona è stata la chiamata di Alberto Angelini, che ho avuto come allenatore della Nazionale Under 20, che ha conquistato un argento ai Mondiali di Praga nel 2021. Della squadra del prossimo anno conosco quasi tutti i ragazzi e avendoci giocato nelle precedenti stagioni posso dire che sono tutti ottime persone oltre che ottimi giocatori. Credo che gli obiettivi per l’anno prossimo siano un posizionamento nelle prime 4 squadre del Campionato e cercare di raggiungere la fase finale dell’Euro Cup”.