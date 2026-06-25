Finale in lutto per la scomparsa del fisioterapista e osteopata Andrea Pandimiglio

E' stato un triste risveglio quello odierno per Finale Ligure, che piange la scomparsa dell'osteopata e fisioterapista Andrea Pandimiglio.

Volto molto conosciuto nel finalese, tantissimi i messaggi di cordoglio e dispiacere per questa improvvisa perdita per la comunità che si sono susseguiti sui social network in particolare. Molti dal mondo sportivo e dalle realtà con le quali aveva collaborato, come la Polisportiva del Finale che, apprendendo con tristezza della sua scomparsa, "si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari in questo difficile momento".

Anche il mondo della podistica locale, a cui era molto legato, lo ha voluto ricordare, col pensiero di Luciano Costa: "Quando un All Blacks RunRivieraRun sale in Cielo, non può che arrivarci di corsa o in camminata veloce, come avrai fatto tu, caro Andrea. Sei stato con Noi qualche Stagione, eri il nostro osteopata che si prestava, a fine gara, per dare conforto agli atleti con le tue mani magiche. Ti ricordiamo alla Corsa della Corona Strong da Finalborgo a Calizzano, alla RunRivieraRun Half Marathon, a fine gara, al Village del sabato a Finalborgo, un lettino e le tue mani. Ma All Blacks RunRivieraRun lo rimani per sempre. Grazie per tutto ciò che ci hai donato, per il tempo e i sorrisi, per la tua disponibilità, per la tua professionalità. Fai buon viaggio, Andrea".