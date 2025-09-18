 / Calcio

Calcio | 18 settembre 2025, 18:16

Calcio, San Francesco Loano. Operazione riuscita per Mehmetaj, atteso a breve l'annuncio di un giocatore argentino

Calcio, San Francesco Loano. Operazione riuscita per Mehmetaj, atteso a breve l'annuncio di un giocatore argentino

Operazione riuscita per Denis Mehmetaj. L'attaccante della San Francesco Loano è stato sottoposto oggi pomeriggio all'intervento al ginocchio destro, determinato dalle lesioni riportate al legamento crociato e al menisco.

Da lunedì la punta rossoblu, tesserata la scorsa estate dal Pietra Ligure, inizierà l'iter riabilitivativo per presentarsi di nuovo in campo nel minor tempo possibile.

Il mercato all' "Ellena" però non si ferma, in serata è infatti atteso l'annuncio di un giocatore argentino classe 2007.L!

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium