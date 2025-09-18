Calcio, San Francesco Loano. Operazione riuscita per Mehmetaj, atteso a breve l'annuncio di un giocatore argentino

Operazione riuscita per Denis Mehmetaj. L'attaccante della San Francesco Loano è stato sottoposto oggi pomeriggio all'intervento al ginocchio destro, determinato dalle lesioni riportate al legamento crociato e al menisco.
Da lunedì la punta rossoblu, tesserata la scorsa estate dal Pietra Ligure, inizierà l'iter riabilitivativo per presentarsi di nuovo in campo nel minor tempo possibile.
Il mercato all' "Ellena" però non si ferma, in serata è infatti atteso l'annuncio di un giocatore argentino classe 2007.L!