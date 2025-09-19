Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la seconda giornata

ALBISSOLE 1909 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Thomas Felline (Savona)
Assistente 2: Leonardo Barbuto (Savona)
BAIA ALASSIO AUXILIUM – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Mattia Calo (Albenga)
CA DE RISSI SG – LEGINO 1910
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Gioia Dainese (Chiavari)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
LITTLE CLUB JAMES – FINALE LIGURE
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)
Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
MASONE – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
PONTELUNGO 1949 – SERRA RICCO’1971
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Luca Novaro Mascarello (Imperia)
Assistente 2: Alessandro Cattunar (Imperia)
SAMPIERDARENESE – CERIALE CALCIO
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – PRAESE 1945
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Luca Ingenito (Genova)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)