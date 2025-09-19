 / Calcio

Calcio | 19 settembre 2025, 13:26

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la seconda giornata

Ponzetto per Baia Alassio - Bragno

Martino dirigerà Little Club - Finale

Martino dirigerà Little Club - Finale

ALBISSOLE 1909 – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistente 1: Thomas Felline (Savona)

Assistente 2: Leonardo Barbuto (Savona)
 

BAIA ALASSIO AUXILIUM – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)

Assistente 2: Mattia Calo (Albenga)
 

CA DE RISSI SG – LEGINO 1910

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistente 1: Gioia Dainese (Chiavari)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

LITTLE CLUB JAMES – FINALE LIGURE

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
 

MASONE – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – SERRA RICCO’1971

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Luca Novaro Mascarello (Imperia)

Assistente 2: Alessandro Cattunar (Imperia)
 

SAMPIERDARENESE – CERIALE CALCIO

Arbitro: Mattia Schenone (Genova)

Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)

Assistente 2: Luca Risso (Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – PRAESE 1945

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Luca Ingenito (Genova)

Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium