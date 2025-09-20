Calcio. Serie D: Pisanu leva le ragnatele dall'incrocio e il Vado fa tre su tre, Derthona ko 1-0 a testa alta

VADO - DERTHONA 1-0 (84' Pisanu)
FINISCE QUI! FA TRE SU TRE IL VADO, CHE SUPERA DI MISURA UN BUON DERTHONA GRAZIE ALL'EUROGOL DI PISANU NEL FINALE! La squadra di Roselli rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, mercoledì il turno infrasettimanale in casa del Celle Varazze
92' Marcaletti da dietro su Barwuah, giallo per il numero sei piemontese
90' Scalzi di prima dal limite, troppo telefonato per Bellocci
90' cinque minuti di recupero
87' intervento scomposto di Arcidiacono, ammonito, su Lupinacci, che resta dolorante a terra
86' applausi per Ciccone, al suo posto entra De Rinaldis
84' PISANU! UN GOL CAPOLAVORO! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Destro di controbalzo dal limite che si incastra letteralmente sotto l'incrocio, rete spettacolare per il regista rossoblu!
82' si sgancia in avanti Messina, cross sul secondo palo per l'inserimento di Pastorino che di testa manda alto
79' ci prova Barwuah in area, diagonale da posizione defilata sparacchiato alle stelle. Buttu inserisce Robotti per Disegni, Roselli manda in campo Cecchinato al posto di Syll
77' sembra averne fisicamente di più la squadra di Buttu, rossoblu confusionari e con poco gioco in questo secondo tempo
73' Patti di testa incorna all'altezza del dischetto, pallone colpito troppo di striscio che termina non distante dal palo alla sinistra di Bellocci
72' corner battuto dal solito Ciccone, il pallone danza nei pressi della linea prima dell'intervento di un difensore bianconero
71' ed è subito il numero sette rossoblu a creare la più ghiotta chance rossoblu di questo secondo tempo, diagonale sul primo palo che Cizza devia in angolo con l'aiuto del palo
70' Roselli si gioca la carta Arras, esce Vita
69' Scalzi col mancino dalla lunga distanza, Bellocci controlla a terra
68' entra Battista per Tocila, nel Vado continuano a scaldarsi tutti i componenti della panchina
67' punizione tagliata di Ciccone nel cuore dei sedici metri, Bondioli in tuffo spedisce alto, Buttu nel frattempo prepara un'altra sostituzione
66' recupero alto di Lupinacci che sbaglia poi il passaggio in profondità per Vita, è un Vado che non sta alzando i ritmi, puntando più sul lampo di un singolo
63' dentro anche Buongiorno al posto di D'Antoni nel Derthona, ritmi piuttosto fiacchi in questa ripresa
59' anche Buttu pesca dalla panchina, spazio a Patti al posto di Perez
55' c'è il debutto in campionato di Enock Barwuah, fuori Raffini. Dentro anche Pastorino al posto di Abonckelet, leggermente dolorante
50' Scalzi dal limite trova la deviazione in angolo di Bondioli, avvio sprint dei piemontesi in questa ripresa
48' Pisanu e Ciccone dialogano nello stretto, l'ex Albenga imbuca per Vita, che vince il duello col diretto marcatore calciando poi con il sinistro a lato
47' che occasione per il Derthona, Marcaletti a tu per tu con Bellocci svirgola col mancino spedendo addirittura in rimessa laterale, si dispera in panchina Buttu
Squadre di nuovo in campo, non ci sono novità a livello di interpreti
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo sullo 0-0. Vado pericoloso nella fase centrale del primo tempo, leoncelli più propositivi negli ultimi minuti, tra poco il racconto della ripresa
45'+2' Marcaletti dai ventidue metri con il mancino non inquadra lo specchio, Derthona comunque pimpante nel finale di frazione
45' tre minuti di recupero
45' ammonito Scalzi, primo giallo del match
44' grande chiusura di Syll che anticipa D'Antoni nei pressi del dischetto, bravo l'esterno rossoblu a contrastare l'attaccante ex Sanremese
43' gira palla il Vado, Gulinelli cerca poi in verticale Raffini, passaggio però sbagliato che finisce facile preda di Cizza
40' errore in impostazione di Messina, riparte veloce il Derthona che conquista punizione dalla trequarti, la squadra di Buttu non ha paura di giocarsela
31' bello stop di petto di Lupinacci che si autolancia a sinistra, ma il suo traversone basso non trova alcun compagno nel cuore dei sedici metri
30' colpo di testa di Daffonchio sul corner battuto da Scalzi, pallone colpito senza precisione
28' fiammata Derthona con il mancino da fuori di Scalzi, Bellocci proteso in tuffo accompagna sul fondo
27' strappo di Abonckelet per vie centrali, il suo suggerimento in verticale è però un passaggio a Cizza che fa suo il pallone
25' colleziona occasioni in serie la formazione di Roselli, punizione laterale di Ciccone, Vita di testa incorna colpendo però Raffini, la cui deviazione alza la sfera sopra la traversa
23' cooling break
22' monologo rossoblu in questa fase, il solito Ciccone strappa a sinistra, pallone arretrato raccolto al limite da Pisanu, sassata di prima con il destro che sfiora il palo alla sinistra della porta bianconera
21' Ciccone ancora pescato tra le linee, violento mancino in corsa che Cizza leva dall'incrocio, super parata dell'estremo difensore piemontese
20' verticalizzazione di Pisanu a lanciare Vita in profondità, diagonale mancino dell'attaccante rossoblu, pallone un metro largo
19' Pisanu raccoglie al limite calciando però debolmente, Cizza controlla in due tempi
17' Daffonchio sulla linea evita un clamoroso autogol dopo la deviazione fortuita di un compagno in area di rigore, si salvano i Leoncelli
16' sta crescendo la squadra di Roselli, ancora Ciccone sul secondo palo a cercare Vita, chiude Gilli in corner
14' ancora Vita in area, Daffonchio bravo a frenare la corsa dell'attaccante rossoblu, Cizza in uscita fa sua la sfera
13' prima chance costruita dal Vado, traversone di Ciccone a cercare Vita, incornata da posizione defilata che si spegne sull'esterno della rete
10' pallone sul primo palo dove Messina, di testa, non riesce a inquadrare lo specchio, rimessa dal fondo per Cizza
9' Raffini in pressiona alta su Gilli conquista il primo corner della gara, Ciccone incaricato della battuta ad uscire
7' calcia direttamente in porta l'ex Imperia, si alza la barriera rossoblu a respingere il mancino del numero ventisette dei piemontesi
6' Pisanu duro su D'Antoni, punizione dalla trequarti a favore dei bianconeri, sul pallone Pippo Scalzi
5' leoncelli che provano a partire forte, difesa a tre per Buttu, Scalzi e D'Antoni guidano il reparto avanzato
2' Roselli conferma in blocco il 3-5-2 di Asti, con Raffini e Vita tandem d'attacco. Subito un durissimo scontro aereo tra Bellocci e D'Antoni, nessuna grave conseguenza per entrambi, che riprendono la loro posizione in campo
1' si parte! Giornata soleggiata al "Chittolina", colpo di coda estivo con più di trenta gradi
Un minuto di silenzio prima del via in ricordo di Matteo Franzoso, lo sciatore tragicamente scomparso in Cile durante il ritiro con la Nazionale Azzurra
PRIMO TEMPO
VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Lupinacci; Vita, Raffini. A disposizione: Viganò, Arras, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah. Allenatore: Roselli
DERTHONA: Cizza, Daffonchio, Marcaletti, Disegni, D'Antoni, Perez, Gilli, Arcidiacono, T. Gerbino, Scalzi, Tocila. A disposizione: Mandrino, La Cava, Buongiorno, S. Gerbino, Taverna, Patti, Robotti, Battista, Nani. Allenatore: Buttu
Arbitro: Gambirasio di Bergamo
Assistenti: Pagano e Zanibelli di Brescia