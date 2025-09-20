 / Calcio

Calcio | 20 settembre 2025, 14:56

Calcio. Serie D: Pisanu leva le ragnatele dall'incrocio e il Vado fa tre su tre, Derthona ko 1-0 a testa alta

La squadra di Roselli non brilla, pur creando a metà primo tempo diverse occasioni per passare. Leoncelli con qualità e coraggio, prima della beffa nel finale firmata dalla magia del centrocampista rossoblu

Calcio. Serie D: Pisanu leva le ragnatele dall'incrocio e il Vado fa tre su tre, Derthona ko 1-0 a testa alta

VADO - DERTHONA  1-0  (84' Pisanu)

FINISCE QUI! FA TRE SU TRE IL VADO, CHE SUPERA DI MISURA UN BUON DERTHONA GRAZIE ALL'EUROGOL DI PISANU NEL FINALE! La squadra di Roselli rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, mercoledì il turno infrasettimanale in casa del Celle Varazze

92' Marcaletti da dietro su Barwuah, giallo per il numero sei piemontese

90' Scalzi di prima dal limite, troppo telefonato per Bellocci

90' cinque minuti di recupero

87' intervento scomposto di Arcidiacono, ammonito, su Lupinacci, che resta dolorante a terra

86' applausi per Ciccone, al suo posto entra De Rinaldis

84' PISANU! UN GOL CAPOLAVORO! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Destro di controbalzo dal limite che si incastra letteralmente sotto l'incrocio, rete spettacolare per il regista rossoblu!

82' si sgancia in avanti Messina, cross sul secondo palo per l'inserimento di Pastorino che di testa manda alto

79' ci prova Barwuah in area, diagonale da posizione defilata sparacchiato alle stelle. Buttu inserisce Robotti per Disegni, Roselli manda in campo Cecchinato al posto di Syll

77' sembra averne fisicamente di più la squadra di Buttu, rossoblu confusionari e con poco gioco in questo secondo tempo

73' Patti di testa incorna all'altezza del dischetto, pallone colpito troppo di striscio che termina non distante dal palo alla sinistra di Bellocci

72' corner battuto dal solito Ciccone, il pallone danza nei pressi della linea prima dell'intervento di un difensore bianconero 

71' ed è subito il numero sette rossoblu a creare la più ghiotta chance rossoblu di questo secondo tempo, diagonale sul primo palo che Cizza devia in angolo con l'aiuto del palo

70' Roselli si gioca la carta Arras, esce Vita 

69' Scalzi col mancino dalla lunga distanza, Bellocci controlla a terra

68' entra Battista per Tocila, nel Vado continuano a scaldarsi tutti i componenti della panchina

67' punizione tagliata di Ciccone nel cuore dei sedici metri, Bondioli in tuffo spedisce alto, Buttu nel frattempo prepara un'altra sostituzione

66' recupero alto di Lupinacci che sbaglia poi il passaggio in profondità per Vita, è un Vado che non sta alzando i ritmi, puntando più sul lampo di un singolo

63' dentro anche Buongiorno al posto di D'Antoni nel Derthona, ritmi piuttosto fiacchi in questa ripresa

59' anche Buttu pesca dalla panchina, spazio a Patti al posto di Perez

55' c'è il debutto in campionato di Enock Barwuah, fuori Raffini. Dentro anche Pastorino al posto di Abonckelet, leggermente dolorante

50' Scalzi dal limite trova la deviazione in angolo di Bondioli, avvio sprint dei piemontesi in questa ripresa

48' Pisanu e Ciccone dialogano nello stretto, l'ex Albenga imbuca per Vita, che vince il duello col diretto marcatore calciando poi con il sinistro a lato

47' che occasione per il Derthona, Marcaletti a tu per tu con Bellocci svirgola col mancino spedendo addirittura in rimessa laterale, si dispera in panchina Buttu

Squadre di nuovo in campo, non ci sono novità a livello di interpreti

SECONDO TEMPO

 

Squadre al riposo sullo 0-0. Vado pericoloso nella fase centrale del primo tempo, leoncelli più propositivi negli ultimi minuti, tra poco il racconto della ripresa

45'+2' Marcaletti dai ventidue metri con il mancino non inquadra lo specchio, Derthona comunque pimpante nel finale di frazione

45' tre minuti di recupero

45' ammonito Scalzi, primo giallo del match

44' grande chiusura di Syll che anticipa D'Antoni nei pressi del dischetto, bravo l'esterno rossoblu a contrastare l'attaccante ex Sanremese

43' gira palla il Vado, Gulinelli cerca poi in verticale Raffini, passaggio però sbagliato che finisce facile preda di Cizza

40' errore in impostazione di Messina, riparte veloce il Derthona che conquista punizione dalla trequarti, la squadra di Buttu non ha paura di giocarsela

31' bello stop di petto di Lupinacci che si autolancia a sinistra, ma il suo traversone basso non trova alcun compagno nel cuore dei sedici metri

30' colpo di testa di Daffonchio sul corner battuto da Scalzi, pallone colpito senza precisione

28' fiammata Derthona con il mancino da fuori di Scalzi, Bellocci proteso in tuffo accompagna sul fondo

27' strappo di Abonckelet per vie centrali, il suo suggerimento in verticale è però un passaggio a Cizza che fa suo il pallone

25' colleziona occasioni in serie la formazione di Roselli, punizione laterale di Ciccone, Vita di testa incorna colpendo però Raffini, la cui deviazione alza la sfera sopra la traversa

23' cooling break

22' monologo rossoblu in questa fase, il solito Ciccone strappa a sinistra, pallone arretrato raccolto al limite da Pisanu, sassata di prima con il destro che sfiora il palo alla sinistra della porta bianconera

21' Ciccone ancora pescato tra le linee, violento mancino in corsa che Cizza leva dall'incrocio, super parata dell'estremo difensore piemontese

20' verticalizzazione di Pisanu a lanciare Vita in profondità, diagonale mancino dell'attaccante rossoblu, pallone un metro largo

19' Pisanu raccoglie al limite calciando però debolmente, Cizza controlla in due tempi

17' Daffonchio sulla linea evita un clamoroso autogol dopo la deviazione fortuita di un compagno in area di rigore, si salvano i Leoncelli

16' sta crescendo la squadra di Roselli, ancora Ciccone sul secondo palo a cercare Vita, chiude Gilli in corner

14' ancora Vita in area, Daffonchio bravo a frenare la corsa dell'attaccante rossoblu, Cizza in uscita fa sua la sfera

13' prima chance costruita dal Vado, traversone di Ciccone a cercare Vita, incornata da posizione defilata che si spegne sull'esterno della rete

10' pallone sul primo palo dove Messina, di testa, non riesce a inquadrare lo specchio, rimessa dal fondo per Cizza

9' Raffini in pressiona alta su Gilli conquista il primo corner della gara, Ciccone incaricato della battuta ad uscire

7' calcia direttamente in porta l'ex Imperia, si alza la barriera rossoblu a respingere il mancino del numero ventisette dei piemontesi

6' Pisanu duro su D'Antoni, punizione dalla trequarti a favore dei bianconeri, sul pallone Pippo Scalzi

5' leoncelli che provano a partire forte, difesa a tre per Buttu, Scalzi e D'Antoni guidano il reparto avanzato

2' Roselli conferma in blocco il 3-5-2 di Asti, con Raffini e Vita tandem d'attacco. Subito un durissimo scontro aereo tra Bellocci e D'Antoni, nessuna grave conseguenza per entrambi, che riprendono la loro posizione in campo

1' si parte! Giornata soleggiata al "Chittolina", colpo di coda estivo con più di trenta gradi

Un minuto di silenzio prima del via in ricordo di Matteo Franzoso, lo sciatore tragicamente scomparso in Cile durante il ritiro con la Nazionale Azzurra

PRIMO TEMPO
 

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Lupinacci; Vita, Raffini. A disposizione: Viganò, Arras, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah. Allenatore: Roselli

DERTHONA: Cizza, Daffonchio, Marcaletti, Disegni, D'Antoni, Perez, Gilli, Arcidiacono, T. Gerbino, Scalzi, Tocila. A disposizione: Mandrino, La Cava, Buongiorno, S. Gerbino, Taverna, Patti, Robotti, Battista, Nani. Allenatore: Buttu

Arbitro:  Gambirasio di Bergamo

Assistenti: Pagano e Zanibelli di Brescia

Paolo Garassino

