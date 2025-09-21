Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Ultimo atto della fase a gruppi, il quadro girone per girone

GIRONE 1

Il Ventimiglia si approccia agli ultimi novanta minuti con il vantaggio di una migliore differenza reti rispetto all'Ospedaletti, ma tutto è ancora in gioco nelle partite tra i frontalieri e il Camporosso e tra gli orange e il Bordighera. Anche i rossoblù sono ancora in corsa per la qualificazione, a patto di un successo al Morel e di una mancata vittoria della squadra di Luci.

GIRONE 2

Basterà un punto alla Virtus Sanremese in casa dell'Andora per passare il turno, un'opportunità ancora alla portata dei biancoblu di Ghigliazza, obbligatorio però imporsi davanti ai matuziani.

La Golfo Dianese ospiterà invece l'Oneglia.

GIRONE 3

Alle 18:00 si decide la qualificazione nel confronto diretto tra Cisano e Albingaunia. La squadra di Porcella passa con una vittoria, mentre ai bianconeri sarà sufficiente un punto. Sfida d'avvicinamento al campionato tra San Filippo Neri e Borghetto.

GIRONE 4

Tutto aperto a 90 minuti dalla fine, grazie ai quattro pareggi maturati nelle prime due giornate. Altarese e Quiliano & Valleggia potranno contare sul fattore campo contro Dego e Cengio, ma ogni esito è sulla carta possibile.

GIRONE 5

Speranza già qualificata grazie al successo nello scontro diretto sulla Veloce.

Tutti in campo alle 15:00 quindi per ultimare i preparativi per l'esordio nel girone B, al "Santuario" i rossoverdi riceveranno lo Sciarbo & Cogo, granata ospiti della Virtus Don Bosco.



