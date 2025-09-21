Calcio, Eccellenza. La Carcarese non sfonda contro una S.F. Loano in dieci uomini, tante emozioni ma reti bianche al "Merlo"

S.F. LOANO - CARCARESE 0-0
50' finisce qua!
47' finale da altissime temperature, c'è tanto nervosismo in campo
45' cinque di recupero
45' ammonito anche Basso
42' giallo anche per Cassata. Nella Carcarese entra Bonifacino ed esce Nonnis
41' ammonito Hovsepian
39' sta uscendo fuori tutta la determinazione e la combattività di Thomas Basso, lavoro prezioso ora e una punizione poi conquistata fa Hovsepian
35' Cauteruccio per Lingua nella S.F. Loano
34' in ripartenza non riesce a far male la Carcarese, palla tagliati di Kosiqi ma manca Poggi all'appuntamento
33' Rimondo va dritto in porta su una punizione battuta all'altezza della panchina ospite, pallone sul primo palo, ma Giribaldi respinge sicuro. Ammonito poi Rimondo
32' ammonito anche Poggi per un'altra cosa, forse qualche parola di troppo
30' Poggi va a contatto con mister Lupo, attimi concitati tra le due squadre e il tecnico che va alla ricerca del confronto, il direttore di gara ha ammonito solo il mister rossoblu
27' ammonito Battistel
25' spizzata di Valentino sul corner, ci arriva Giribaldi
23' occasionissima Carcarese, Kosiqi a tu per tu, dopo la sponda di Poggi, non riesce a battere Scalvini, forse un tocco del portiere, ma si riparte con una rimessa dal fondo
21' Garcia - Brovida per la Carcarese
20' punizione battuta maldestramente dalla S.F. Loano, che riesce comunque a mettere in mezzo, Valentino spara alto in area
18' esce Celella, debutto per uno dei neo arrivati Hovsepian, esce anche Bonifazio ed entra Cassata, primi minuti in rossoblu per l'ex Imperia
16' tutto affidato a Celella in casa rossoblu, centrocampo a 4 per Lupo, Rimondo e Basso gli esterni
15' lancio di Rimondo per Basso, il centrocampista non riesce ad anticipare Giribaldi, che poi raccoglie la sfera dopo un nuovo tentativo
13' cambia anche Lupo: Valentino per Auteri. Una mossa anche per la Carcarese: Kosiqi per Bertoni
10' rischia grosso la S.F. Loano, Scalvini viene centrato da Ferrero dopo un passaggio, c'è un fallo ad evitare una possibile situazione da gol
8' ecco la prima mossa di Battistel: L. Moretti per Bablyuk
7' Brovida a tu per tu viene murato da Scalvini, grande intervento del portiere
6' Bertoni manda alto sopra la traversa da posizione centrale, in arrivo i primi cambi per Battistel
4' Svolta della gara! Errore dei rossoblu nella metàcampo biancorossa, Campelli ferma la ripartenza di Bablyuk, è il secondo giallo: espulso il n.7
16:05 ripartiti
SECONDO TEMPO
45' termina ora la prima frazione, non c'è recupero. Punizione di Campelli sulla barriera e poi sul corner nulla di fatto
44' Rimondo parte dalla propria metàcampo e si porta a spasso la Carcarese, lo deve fermare con le maniere forti Prato: punizione poco prima dell'area
42' nuovamente uno schema per la S.F. Loano, stavolta meglio riuscito sulla punizione di Lingua, Auteri però viene murato
40' punizione sulla barriera per i rossoblu
38' ammonito Nonnis, controllo fallito sul pallone di Giribaldi in fase d'impostazione, intervento in ritardo su Basso e punizione fuori area
35' Rimondo! Prima vera occasione della gara, tiro dal limite leggermente deviato ma Giribaldi ci arriva sul primo palo!
32' contatto Giribaldi - Campelli in area, l'esterno salta il portiere, ma l'arbitro ferma tutto e ammonisce il n.7 per simulazione
32' gara combattuta al "Merlo", ha preso campo la formazione di Lupo
31' ancora Celella, per vie centrali tiro alto, dopo ammonito Bertoni, applicata la regola del vantaggio
27' 4-2-3-1 per la Carcarese, Poggi il riferimento, dietro agiscono alle sue spalle, Ferrero, Berretta e Bablyuk
25' altro piazzato per gli ospiti, palla respinta e poi viene ravvisato un fallo in attacco
21' ci prova Celella a giro, ma il giovane rossoblu non trova la porta
20' ammonito Bablyuk
19' punizione non sfruttata dai rossoblu poco fa. 4-3-3 per Lupo, Auteri il riferimento centrale, a sinistra Campelli e a destra Celella. Rimondo invece mezz'ala sinistra e sulla stessa fascia agisce anche Leo
13' altro piazzato guadagnato dagli ospiti. Bablyuk sul secondo palo, ci arriva Galli, sfera alta
11' fallo di Bonifazio su Brovida, punizione invitante per la Carcarese. Respinge il muro rossoblu
5' tiro di Berretta dopo una bella trama per vie centrali, anche in questo caso palla sul fondo. Poco prima, Leo mette in mezzo ma blocca Giribaldi
1' subito un tentativo per gli ospiti con Prato a tentare la soluzione dopo un piazzato, palla sul fondo
15:04 partiti
PRIMO TEMPO
Formazioni
S.F. Loano: Scalvini, Lingua, Leo, Balla, Lufi, Basso, Campelli, Bonifazio, Celella, Auteri, Rimondo
A disposizione: Puscuddu, Youssoufa, Oxhallari, Cauteruccio, Hovsepian, Mercurio, Valentino, Rizzonato, Cassata
Allenatore: Lupo
CARCARESE: Giribaldi, Ghirardi, Nonnis, Prato, Galli, Bablyuk, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Ferrero
A disposizione: Sciascia, Berruti, Cancellara, Chiarlone, Garcia, Bonifacino, Kosiqi, F. Moretti, L. Moretti
Allenatore: Battistel
Arbitro: Loris Carchia (Torino)
Assistenti: Palmiro Scandale (Genova) - Andrea Chiefalo (Savona)