Calcio, Eccellenza. La Carcarese non sfonda contro una S.F. Loano in dieci uomini, tante emozioni ma reti bianche al "Merlo"

S.F. LOANO - CARCARESE 0-0

50' finisce qua!

47' finale da altissime temperature, c'è tanto nervosismo in campo

45' cinque di recupero

45' ammonito anche Basso

42' giallo anche per Cassata. Nella Carcarese entra Bonifacino ed esce Nonnis

41' ammonito Hovsepian

39' sta uscendo fuori tutta la determinazione e la combattività di Thomas Basso, lavoro prezioso ora e una punizione poi conquistata fa Hovsepian

35' Cauteruccio per Lingua nella S.F. Loano

34' in ripartenza non riesce a far male la Carcarese, palla tagliati di Kosiqi ma manca Poggi all'appuntamento

33' Rimondo va dritto in porta su una punizione battuta all'altezza della panchina ospite, pallone sul primo palo, ma Giribaldi respinge sicuro. Ammonito poi Rimondo

32' ammonito anche Poggi per un'altra cosa, forse qualche parola di troppo

30' Poggi va a contatto con mister Lupo, attimi concitati tra le due squadre e il tecnico che va alla ricerca del confronto, il direttore di gara ha ammonito solo il mister rossoblu

27' ammonito Battistel

25' spizzata di Valentino sul corner, ci arriva Giribaldi

23' occasionissima Carcarese, Kosiqi a tu per tu, dopo la sponda di Poggi, non riesce a battere Scalvini, forse un tocco del portiere, ma si riparte con una rimessa dal fondo

21' Garcia - Brovida per la Carcarese

20' punizione battuta maldestramente dalla S.F. Loano, che riesce comunque a mettere in mezzo, Valentino spara alto in area

18' esce Celella, debutto per uno dei neo arrivati Hovsepian, esce anche Bonifazio ed entra Cassata, primi minuti in rossoblu per l'ex Imperia

16' tutto affidato a Celella in casa rossoblu, centrocampo a 4 per Lupo, Rimondo e Basso gli esterni

15' lancio di Rimondo per Basso, il centrocampista non riesce ad anticipare Giribaldi, che poi raccoglie la sfera dopo un nuovo tentativo

13' cambia anche Lupo: Valentino per Auteri. Una mossa anche per la Carcarese: Kosiqi per Bertoni

10' rischia grosso la S.F. Loano, Scalvini viene centrato da Ferrero dopo un passaggio, c'è un fallo ad evitare una possibile situazione da gol

8' ecco la prima mossa di Battistel: L. Moretti per Bablyuk

7' Brovida a tu per tu viene murato da Scalvini, grande intervento del portiere

6' Bertoni manda alto sopra la traversa da posizione centrale, in arrivo i primi cambi per Battistel

4' Svolta della gara! Errore dei rossoblu nella metàcampo biancorossa, Campelli ferma la ripartenza di Bablyuk, è il secondo giallo: espulso il n.7

16:05 ripartiti

SECONDO TEMPO

45' termina ora la prima frazione, non c'è recupero. Punizione di Campelli sulla barriera e poi sul corner nulla di fatto

44' Rimondo parte dalla propria metàcampo e si porta a spasso la Carcarese, lo deve fermare con le maniere forti Prato: punizione poco prima dell'area

42' nuovamente uno schema per la S.F. Loano, stavolta meglio riuscito sulla punizione di Lingua, Auteri però viene murato

40' punizione sulla barriera per i rossoblu

38' ammonito Nonnis, controllo fallito sul pallone di Giribaldi in fase d'impostazione, intervento in ritardo su Basso e punizione fuori area

35' Rimondo! Prima vera occasione della gara, tiro dal limite leggermente deviato ma Giribaldi ci arriva sul primo palo!

32' contatto Giribaldi - Campelli in area, l'esterno salta il portiere, ma l'arbitro ferma tutto e ammonisce il n.7 per simulazione

32' gara combattuta al "Merlo", ha preso campo la formazione di Lupo

31' ancora Celella, per vie centrali tiro alto, dopo ammonito Bertoni, applicata la regola del vantaggio

27' 4-2-3-1 per la Carcarese, Poggi il riferimento, dietro agiscono alle sue spalle, Ferrero, Berretta e Bablyuk

25' altro piazzato per gli ospiti, palla respinta e poi viene ravvisato un fallo in attacco

21' ci prova Celella a giro, ma il giovane rossoblu non trova la porta

20' ammonito Bablyuk

19' punizione non sfruttata dai rossoblu poco fa. 4-3-3 per Lupo, Auteri il riferimento centrale, a sinistra Campelli e a destra Celella. Rimondo invece mezz'ala sinistra e sulla stessa fascia agisce anche Leo

13' altro piazzato guadagnato dagli ospiti. Bablyuk sul secondo palo, ci arriva Galli, sfera alta

11' fallo di Bonifazio su Brovida, punizione invitante per la Carcarese. Respinge il muro rossoblu

5' tiro di Berretta dopo una bella trama per vie centrali, anche in questo caso palla sul fondo. Poco prima, Leo mette in mezzo ma blocca Giribaldi

1' subito un tentativo per gli ospiti con Prato a tentare la soluzione dopo un piazzato, palla sul fondo

15:04 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. Loano: Scalvini, Lingua, Leo, Balla, Lufi, Basso, Campelli, Bonifazio, Celella, Auteri, Rimondo

A disposizione: Puscuddu, Youssoufa, Oxhallari, Cauteruccio, Hovsepian, Mercurio, Valentino, Rizzonato, Cassata

Allenatore: Lupo

CARCARESE: Giribaldi, Ghirardi, Nonnis, Prato, Galli, Bablyuk, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Ferrero

A disposizione: Sciascia, Berruti, Cancellara, Chiarlone, Garcia, Bonifacino, Kosiqi, F. Moretti, L. Moretti

Allenatore: Battistel

Arbitro: Loris Carchia (Torino)

Assistenti: Palmiro Scandale (Genova) - Andrea Chiefalo (Savona)