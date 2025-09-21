Calcio, Promozione. La seconda giornata tra ambizioni, conferme e rivincite

Secondo appuntamento con la Promozione, e tra possibili conferme e voglie di riscatto, si respira una certa curiosità tra gli addetti ai lavori per le gare odierne.

Chi vorrà dare seguito ai risulati brillanti di sette giorni fa sono Savona, Albissole, Bragno e Pontelungo.

I ceramisti dopo il colpo del Borel riceveranno la superba, mentre i biancoverdi di mister Ferraro saranno ospiti di una Baia Alassio Auxilium ancora lontana parente della squadra tenace e combattiva vista in Prima Categoria. Esordio al Riva, invece, per i granata: l'avversario del team di Zanardini sarà il Serra Riccò.

Il Savona tornerà a Masone, dove aveva posto i pilastri della promozione, pochi mesi fa, con la vittoria firmata da Niccolò Piu.

La scorsa settimana l'undici di Max Bruzzone ha fermato 2-2 il Legino, impegnato oggi nella prima trasferta in casa del Ca de Rissi.

Rotta verso Genova anche per il Finale e per il Ceriale, chiamati a rispondere al ko interno all'esordio sul campo del Little Club James e della Sampierdarenese.



