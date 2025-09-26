 / Calcio

Calcio | 26 settembre 2025, 19:25

Calcio, Prima Categoria. Inizia il campionato, le designazioni nei gironi A e B

Masini dirigerà Pegliese - Multedo

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
 

ALTARESE 1929 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
 

ANDORA 1966 – CISANO
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
 

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
 

CAMPOROSSO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)
 

ONEGLIA CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – CENGIO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

 

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
 

CAMPESE F.B.C. – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
 

DINAMO SANTIAGO – VELOCE 1910
Arbitro: Filippo Conti (Genova)
 

OLIMPIC 1971 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
 

PEGLIESE – MULTEDO 1930
Arbitro: Filippo Masini (Genova)
 

RABONA VIA DELLACCIAIO – VOLTRI 87
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
 

VALSECCA SPORT FUN – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
 

VIRTUS DON BOSCO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Federico Mantero (Savona)

