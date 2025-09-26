Calcio, Savona. Cola deve stringere i denti: "Gli errori contro l'Albissole non li giustifico, ma con 16 assenti è dura... (VIDEO)

E' il momento davvero di stringere i denti per il Savona, probabilmente anche oltre i propri limiti.
Le assenze continuano ad attanagliare gli Striscioni, come visto contro l'Albissole, a cui si è aggiunta al Faraggiana la zuccata di Sassari (fortunatamente senza conseguenze particolari).
Il termometro della situazione si è palesato sul fronte offensivo: con Bellotti e Toskaj ad affiancare a turno Zunino.
Mister Cola non ha per questo motivo giustificato gli errori in fase difensiva, ma è evidente quanto la semplice gestione possa risultare difficoltosa.
Qualche squarcio di sereno in più potrebbe aprirsi in ottica della gara di domenica contro la Sampierdarenese, seppur la situazione infortuni nella sua globalità resti ancora complessa.