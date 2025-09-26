L’alluvione colpisce la Polisportiva di Cairo Montenotte, il presidente La Rocca: "Il tempo delle polemiche deve lasciare spazio all’azione condivisa"

"L’alluvione che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito la Val Bormida non ha risparmiato neanche la Polisportiva di Cairo Montenotte. "In questi giorni, anche noi, cosi come tutte le realtà sportive del nostro territorio – ha subito danni alle infrastrutture e, a cascata, la necessità di riorganizzare orari e spazi a disposizione. Al nostro interno convivono Skating Club, Le Torri Aurora, Baseball Cairese ed Ecletic Combact School, Team Bertola e Basket Cairo: sie anime sportive diverse, con esigenze, tecniche e logistiche, estremamente differenti. Potete immaginare quanto sia complesso ed intricato questo quadro: ci siamo trovati all’improvviso davanti a un enorme puzzle da ricomporre in poche ore, incastrando ogni pezzo senza lasciare nessuno fuori, perché per noi è fondamentale che nessun allenamento venga interrotto. Per noi è vitale che ciascuno dei nostri oltre quattrocento tesserati possa continuare a crescere attraverso lo sport", commenta il presidente Sandro La Rocca.

"Ciò che conta, in un momento come questo, non è parlare ma fare. Fare significa rimboccarsi le maniche, tendere una mano alle istituzioni per creare rete e l’altra alle famiglie per ascoltare e rispondere alle loro esigenze. Fare vuol dire anche sporcarsi le mani, se necessario, e lavorare tutti insieme con un unico obiettivo: tornare quanto prima alla normalità, con la consapevolezza che da un futuro prossimo possiamo e dobbiamo aspettarci di meglio".

"In questa direzione, un grazie va all’assessore e consigliere provinciale Marco Dogliotti, grazie al quale la Polisportiva è in attesa di ottenere la concessione ad interim per l’utilizzo delle palestre delle scuole provinciali di Cairo Montenotte. Un passo concreto che ci permetterà di dare respiro alle nostre attività e, soprattutto, di garantire a bambini, ragazzi e famiglie la continuità di quello che per loro non è solo sport, ma è comunità, crescita e fiducia".

"Come Polisportiva crediamo che il tempo delle polemiche debba lasciare spazio all’azione condivisa. In fondo, discutere è il perfetto esempio di sport da cortile, mentre qui c’è bisogno di vero gioco di squadra. È questa la strada per ridare forza e dignità allo sport a Cairo e in Val Bormida", conclude il presidente La Rocca.