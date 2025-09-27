Corso per Guida Ambientale Escursionistica: trasforma la passione per la natura in una professione

Ami camminare all’aria aperta, scoprire sentieri, raccontare il territorio? Oggi puoi trasformare questa passione in un vero lavoro. Lo Studio Aschei, organismo accreditato presso la Regione Liguria e leader nei corsi di alta formazione professionale, propone il Corso di abilitazione per diventare Guida Ambientale Escursionistica.

Un percorso completo di 300 ore che unisce teoria e pratica: lezioni in presenza a Sanremo, formazione online e uscite sul campo lungo i più suggestivi sentieri della Liguria. Un’occasione unica per acquisire competenze solide e ottenere il patentino regionale, necessario per accompagnare turisti ed escursionisti in sicurezza, lavorando sia in autonomia che per agenzie e tour operator.

Il corso inizia il 27 ottobre e si conclude nei primi giorni di aprile, in tempo per iniziare la stagione turistica primaverile ed estiva con un prezioso titolo abilitante in mano.

Requisiti richiesti

Maggiore età

Diploma di scuola superiore

Conoscenza di una seconda lingua a livello minimo B2 (con eventuale test di verifica)

Per chi non è madrelingua italiana, buona conoscenza della lingua italiana (con eventuale test di verifica)

Al termine del percorso, è previsto un esame teorico e pratico, monitorato dalla Regione Liguria tramite il proprio commissario.

Lo Studio Aschei garantisce un percorso di qualità, con docenti qualificati ed esperienza pluriennale nella formazione professionale.