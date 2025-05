Calcio, Carcarese. Gioia e riscatto per Poggi e Giribaldi: "Qui c'è grande organizzazione". Il bomber: "Un gol che ripaga delle amarezze del passato" (VIDEO)

Il clichè è sempre lo stesso: un portiere che para e un attaccante che segna.

Ma mai come oggi la Carcarese si può aggrappare ai luoghi comuni grazie alla prova attenta di Luca Giribaldi e alla grande girata di testa di Mattia Poggi, determinante per superare il Vallescrivia e staccare il pass per l'Eccellenza.

Il numero uno biancorosso ha confermato l'ottimo livello di forma esibito nella semifinale con la Sestrese, mentre il bomber ha avuto indietro dalla buona sorte parte del credito maturato nel corso degli anni.