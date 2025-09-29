Il Giro delle Mura di Loano ritorna dopo 5 anni: vittorie per Daniele Marcelli e Laura Papagna

Il Giro delle Mura di Loano dopo 5 anni di assenza Domenica 28 settembre è ritornato sulla scena. Il suo splendido percorso pianeggiante di 10 Km certificato FIDAL valevole per il Campionato Regionale Master, era previsto su due giri da 5 km con partenza da Campo Cadorna accanto alle Mura da cui prende il nome per poi svilupparsi sul piacevole lungomare perimetrando il pentagono cittadino con arrivo nella Piazza del Comune. Il programma della manifestazione è stato completato da una non competitiva.



Nella gara nazionale competitiva tra gli uomini a primeggiare è stato Daniele Marcelli, podista della Atletica L’Aquila, ma spesso presente a gare piemontesi e liguri. La sua è stata una vittoria netta con un tempo di 31.20 al secondo posto il vincitore dell’ultima edizione Emanuele Repetto della Team 42195 con un tempo di 32.53 e al terzo posto il suo compagno di squadra Nicola Vanni in 33.26. Fra le podiste sale sul podio del Giro delle Mura per la quarta volta con il suo personale di 35.52 la titolata Laura Papagna dopo la pausa agonistica dovuta alla maternità. Al secondo posto Emanuela Massa della Cambiaso Risso che arriva in 40.51 mentre in terza posizione arriva Silvia Nunnari della Atletica Levante con un tempo di 41.07.



La manifestazione organizzata dai Runners Loano è stata anche motivo per ricordare un podista loanese assegnando il trofeo “Paolo Romanisio” consegnato dalla famiglia Romanisio alla squadra più partecipata la Imperia Marathon.



In conclusione sono stati premiati i Campioni Liguri Master:

SM35 Emanuele Repetto – Team 42195

SM40 Cristiano Salerno Marathon Club Imperia

SM45 Francesco Vigo Atletica Ceriale San Giorgio

SM50 Massimiliano Russo ASD Zena Runners

SM55 l’intramontabile e pluridecorato Valerio Brignone Cambiaso Risso Running Team

SM60 Mauro Salvo Cambiaso Risso Running Team

SM65 Salvatore Campagnoli Cambiaso Risso Running Team

SM70 Luigi Pisano ASD Atletica Vallecrosia

SM75 Solano Renato Fortunato US Maurina Olio Carli

SF35 Silvia Nunnari Atletica Levante

SF40 Sara Rozzi ASD RUNRIVIERARUN

SF50 Jose Bonsignorio Marathon Club Imperia

SF55 Emanuela Massa Cambiaso Risso Running Team

SF60 Liliana De Ferrari Albenga Runners

SF65 Fernanda Ferrabone ASD RUNRIVIERARUN

SF70 Silvia Bolognesi Cambiaso Risso Running Team