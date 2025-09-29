Jiu Jitsu: ottimi risultati per gli atleti del Daruma Brazilian di Sanremo al 'Turin Open' nell'ultimo weekend (Foto)

Si è svolto lo scorso weekend al Pala Ruffini di Torino il primo Turin Open, prestigiosa competizione internazionale di Brazilian Jiu Jitsu targata IBJJF. Un evento che ha richiamato atleti di alto livello da tutta Europa e che ha visto protagonista anche la squadra sanremese del Daruma Brazilian Jiu Jitsu, capitanata dal maestro Davide Berardi.

Il team ligure ha presentato tre atleti, tutti capaci di conquistare una medaglia:

- Sergio Goncalves, nella categoria cinture marroni -82 kg, ha conquistato l’oro al termine di una finale combattuta contro un avversario più esperto;

- Henrique Melhor Dos Santos ha dominato la categoria cinture marroni master +100 kg, imponendosi sia con il kimono che nel no-gi, e conquistando anche un prestigioso argento nell’open class, aperta a tutte le categorie di peso;

- Kaique Brandon, nella durissima categoria cinture nere +100 kg, ha raggiunto la finale e portato a casa un ottimo argento, arrendendosi solo nell’ultimo incontro.

Per la squadra del Daruma BJJ si tratta di un esordio di stagione agonistica di altissimo livello, che conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente nella sede di Corso degli Inglesi 228 a Sanremo. Il maestro Davide Berardi si è detto soddisfatto dei risultati e guarda già con determinazione alle prossime competizioni, in cui il Daruma BJJ cercherà di confermarsi come realtà di riferimento nel panorama nazionale e internazionale del Brazilian Jiu Jitsu.